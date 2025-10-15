IMF nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu, được hỗ trợ bởi sự bùng nổ đầu tư do AI thúc đẩy 🔎

Pierre-Olivier Gourinchas, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu của IMF, cùng với Petya Koeva Brooks (Phó Giám đốc) và Deniz Igan (Trưởng bộ phận), đã trình bày Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất.

Quỹ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu đạt 3,2% vào 2025 và 3,1% vào 2026, lưu ý rằng quá trình giảm lạm phát đã chậm lại và áp lực giá cả vẫn dai dẳng hơn dự kiến. Gourinchas cảnh báo rằng cú sốc thuế quan của Mỹ tiếp tục đóng vai trò là yếu tố cung ứng tiêu cực, đẩy lạm phát lên cao hơn và kìm hãm tăng trưởng. Tuy nhiên, tác động tổng thể của cuộc chiến thương mại nhỏ hơn so với lo ngại ban đầu nhờ vào phản ứng trả đũa hạn chế và chuỗi cung ứng vẫn ổn định.

Rủi ro chính vẫn là căng thẳng thương mại. Kịch bản bất lợi của IMF cho thấy việc leo thang trở lại có thể làm giảm sản lượng toàn cầu khoảng 0,3 điểm phần trăm. Gourinchas cũng nhấn mạnh sự phân mảnh địa chính trị và cơn bùng nổ đầu tư vào AI như những yếu tố định hình động lực toàn cầu. Đồng USD yếu hơn đã giúp nới lỏng điều kiện tài chính và giảm áp lực lạm phát nhập khẩu tại nhiều thị trường mới nổi.

Triển vọng theo khu vực