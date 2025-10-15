IMF nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu, được hỗ trợ bởi sự bùng nổ đầu tư do AI thúc đẩy 🔎

- Tăng trưởng toàn cầu: IMF dự báo 3,2% vào 2025 và 3,1% vào 2026; lạm phát vẫn dai dẳng
- Tăng trưởng toàn cầu: IMF dự báo 3,2% vào 2025 và 3,1% vào 2026; lạm phát vẫn dai dẳng
- Chiến tranh thương mại: Thuế quan Mỹ–Trung có thể làm giảm GDP toàn cầu khoảng 0,3 điểm phần trăm nếu căng thẳng leo thang
- Triển vọng theo khu vực: Dự báo được nâng cho Ai Cập, Nigeria và khu vực Châu Phi hạ Sahara; Vương quốc Anh gặp khó khăn với lạm phát cao
Pierre-Olivier Gourinchas, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu của IMF, cùng với Petya Koeva Brooks (Phó Giám đốc) và Deniz Igan (Trưởng bộ phận), đã trình bày Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất.
Quỹ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu đạt 3,2% vào 2025 và 3,1% vào 2026, lưu ý rằng quá trình giảm lạm phát đã chậm lại và áp lực giá cả vẫn dai dẳng hơn dự kiến. Gourinchas cảnh báo rằng cú sốc thuế quan của Mỹ tiếp tục đóng vai trò là yếu tố cung ứng tiêu cực, đẩy lạm phát lên cao hơn và kìm hãm tăng trưởng. Tuy nhiên, tác động tổng thể của cuộc chiến thương mại nhỏ hơn so với lo ngại ban đầu nhờ vào phản ứng trả đũa hạn chế và chuỗi cung ứng vẫn ổn định.
Rủi ro chính vẫn là căng thẳng thương mại. Kịch bản bất lợi của IMF cho thấy việc leo thang trở lại có thể làm giảm sản lượng toàn cầu khoảng 0,3 điểm phần trăm. Gourinchas cũng nhấn mạnh sự phân mảnh địa chính trị và cơn bùng nổ đầu tư vào AI như những yếu tố định hình động lực toàn cầu. Đồng USD yếu hơn đã giúp nới lỏng điều kiện tài chính và giảm áp lực lạm phát nhập khẩu tại nhiều thị trường mới nổi.
Triển vọng theo khu vực
Brooks cho biết dự báo tăng trưởng của Ai Cập đã được điều chỉnh lên 4,3% vào 2025 và 4,5% vào 2026, đi kèm với mức lạm phát giảm mạnh từ đỉnh 40 tháng.
Igan lưu ý rằng dự báo tăng trưởng của Nigeria được nâng lên 3,9% vào 2025 và 4,2% vào 2026, nhờ tâm lý thị trường cải thiện, sản lượng hàng hóa mạnh hơn và ảnh hưởng hạn chế từ thuế quan.
Châu Phi hạ Sahara được điều chỉnh lên 4,1% vào 2025 và 4,4% vào 2026, nhờ sự ổn định và động lực cải cách.
Vương quốc Anh nổi bật trong nhóm G7 với mức tăng trưởng 1,3% cho cả 2025 và 2026, mặc dù lạm phát vẫn cao (3,4% vào 2025, hướng tới 2,5%), điều này lý giải lộ trình nới lỏng thận trọng của Ngân hàng Anh.
Đối với Trung Quốc, IMF nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của nhu cầu trong nước để bù đắp sự yếu đi của xuất khẩu, đồng thời cảnh báo căng thẳng kéo dài trong lĩnh vực bất động sản và các mất cân bằng bên ngoài gia tăng.
