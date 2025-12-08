CÀ PHÊ giảm 2% do dự báo sản lượng mới và quy định EU bị hoãn ☕️📉

Hợp đồng tương lai COFFEE giảm 2% trong phiên hôm nay, rơi xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA100; màu tím đậm), khi các dự báo sản lượng tại Brazil và bối cảnh quy định tại EU tiếp tục làm dịu lo ngại về nguồn cung.
Thị trường ghi nhận sự “giải tỏa áp lực” sau quyết định hoãn áp dụng Quy định Chống phá rừng của EU (EUDR), cùng với cam kết của khối sẽ tiến hành rà soát có trọng tâm. Trước đó, đề xuất luật này bị lo ngại sẽ gây gián đoạn chuỗi cung ứng ngành thực phẩm & đồ uống, có thể dẫn tới việc tăng giá hàng hóa.
Áp lực bán gia tăng sau khi cơ quan Conab của Brazil nâng dự báo sản lượng niên vụ 2025/26 lên 56,5 triệu bao (+4,3% so với cùng kỳ), mức cao thứ ba trong lịch sử. Đáng lưu ý, con số này khác biệt khá lớn với dự báo của USDA là 63 triệu bao - trong đó Arabica giảm 13,6% xuống 38 triệu bao, còn Robusta tăng 19% lên mức kỷ lục 25 triệu bao. Dù vậy, điều kiện thời tiết thuận lợi tiếp tục hỗ trợ kỳ vọng về sự phục hồi nguồn cung.
Nguồn: xStation5
CẬP NHẬT MỚI: Lượng dự trữ dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thấp hơn dự kiến.
⌚EURUSD đi ngang trước thềm cuộc họp FOMC
CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất 🔎đồng CAD phản ứng nhẹ
CẬP NHẬT MỚI: Chi phí lao động tại Mỹ thấp hơn dự kiến! 🚨 EUR/USD giảm nhẹ ↔️
