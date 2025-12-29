CẬP NHẬT MỚI: Lượng khí đốt dự trữ của Mỹ thấp hơn dự kiến ​​một chút 🔥

Tồn kho khí tự nhiên EIA (hàng tuần)
Công bố: -166 tỷ feet khối (bcf)
Dự báo: -168 bcf
Kỳ trước: -167 bcf
Số liệu tồn kho thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của thị trường, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp ghi nhận mức chênh lệch tương tự. Nguồn cung có tăng, nhưng không mạnh như dự báo, cho thấy áp lực dư cung không quá lớn. Do mức độ bất ngờ của dữ liệu là khá hạn chế, giá khí tự nhiên vẫn duy trì xu hướng tăng, tuy nhiên đà tăng chỉ ở mức khiêm tốn.
Biểu đồ NATGAS (khung thời gian M1)
Nguồn: xStation5
