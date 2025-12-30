Tin đầu ngày (30.12.2025): Chỉ số chứng khoán giảm và thị trường kim loại quý lao dốc

Thị trường Mỹ mở đầu tuần mới trong tâm lý tiêu cực, khi các chỉ số chính đồng loạt ghi nhận mức giảm. NASDAQ100 dẫn đầu đà giảm, hợp đồng tương lai mất hơn 0,6%. Russell2000 cũng ghi nhận mức giảm tương tự. S&P500 và Dow Jones diễn biến khả quan hơn đôi chút, với mức giảm chỉ trên 0,4%.

Tâm lý thị trường xấu đi rõ rệt, đặc biệt đối với các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Nvidia và Palantir giảm khoảng 1,5%, trong khi Tesla mất hơn 2%.

Tại Mỹ, số liệu nhà đang trong quá trình giao dịch tăng mạnh 3,3% MoM, vượt xa kỳ vọng 1%. Tình trạng dư cung cùng với giá bán chưa điều chỉnh phù hợp với điều kiện thị trường đang bắt đầu gây áp lực lên người bán.

Thị trường châu Âu ghi nhận một phiên giao dịch trái chiều. Trong phiên, các chỉ số giảm nhẹ và đóng cửa quanh mức mở cửa. Tuy nhiên, sau khi kết thúc phiên, hợp đồng tương lai tiếp tục tăng. Mức tăng mạnh nhất thuộc về Hà Lan (NED25), tăng hơn 0,6%. SPA35 và DE40 tăng trên 0,2%. EU50, UK100 và FRA40 chỉ tăng nhẹ trên 0,1%. Riêng Ý, chỉ số ITA40 tiếp tục giảm 0,2%.

Dưới áp lực từ một “thành công thoáng qua” khác của các cuộc đàm phán hòa bình mang tính hình thức liên quan đến Ukraine, định giá của các công ty quốc phòng châu Âu giảm mạnh. Rheinmetall giảm gần 1%, trong khi Leonardo mất gần 2%. Vài giờ sau khi thị trường đóng cửa, phía Nga tuyên bố đã xảy ra một vụ tấn công bất thành nhằm vào một trong các nơi cư trú của Tổng thống Nga, điều mà đại diện Liên bang Nga cho rằng sẽ trở thành cái cớ mới để xa rời các cuộc đàm phán.

Căng thẳng mới tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ giá dầu, khi Saudi Arabia - quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới - gia tăng trở lại mức độ can dự vào xung đột tại Yemen. Giá dầu tăng khoảng 2%.

EIA đã công bố báo cáo tồn kho khí tự nhiên, cho thấy tồn kho tăng nhưng thấp hơn dự báo, khiến hợp đồng NATGAS tăng khoảng 3%. Dữ liệu tồn kho dầu cũng dự kiến được công bố trong ngày, nhưng đã bị trì hoãn.

Giá ca cao tăng hơn 5%, sau khi số liệu giao hàng nông sản đến các cảng tại Bờ Biển Ngà thấp hơn kỳ vọng.

Thị trường kim loại quý ghi nhận đà giảm rất mạnh. Palladium giảm mạnh nhất, mất 16%. Platinum giảm 13%, bạc giảm trên 9%, trong khi vàng mất khoảng 4,5%. Việc đóng các vị thế đầu cơ trong bối cảnh thị trường quá mua nghiêm trọng và thanh khoản thấp, cùng lúc với thông báo CME nâng yêu cầu ký quỹ, đã kích hoạt làn sóng bán tháo.

Trên thị trường tiền tệ, có thể quan sát thấy đồng USD và đồng Yên tăng giá ở mức vừa phải nhưng trên diện rộng. Ngược lại, đô la New Zealand, baht Thái Lan và forint Hungary là những đồng tiền diễn biến kém nhất.