Cà phê mất gần 3% 📉 StoneX ước tính sản lượng cao hơn trong niên vụ 2026/27

Hợp đồng tương lai Arabica trên sàn ICE (COFFEE) giảm trong phiên hôm nay do tình hình chốt lời và hoạt động bán tháo các vị thế mua dài hạn, mặc dù StoneX vừa hạ dự báo sản lượng cà phê của Brazil. Niên vụ 2025/26: sản lượng toàn ngành ước đạt 62,3 triệu bao (-3,4% so với dự báo trước, -5,4% so với cùng kỳ năm trước).

Arabica: sản lượng bị cắt giảm xuống còn 36,5 triệu bao (-18,4% so với cùng kỳ) do năng suất thấp hơn kỳ vọng.

Robusta: đạt mức kỷ lục 25,8 triệu bao (+21,9% so với cùng kỳ), nhờ hệ thống tưới tiêu và thời tiết thuận lợi.

Năm ngoái, hạn hán đã làm năng suất Arabica giảm mạnh, trong khi Robusta lại hưởng lợi từ việc mở rộng diện tích và tưới tiêu tăng cường.

Tuy nhiên, StoneX cho rằng triển vọng vụ 2026/27 của Arabica sáng sủa hơn – mùa hoa sẽ bắt đầu trong khoảng 1 tháng tới; mưa trong giai đoạn tháng 11–3 đã phục hồi sức sống cho cây, gợi ý khả năng phục hồi ở chu kỳ tới.

Tác động của sương giá tại Minas Gerais được báo cáo là hạn chế (khoảng 400 nghìn bao). Trong khi đó, các vùng Robusta vẫn duy trì tiềm năng sản lượng cao trong năm tới. COFFEE (khung thời gian H1) Giá cà phê giảm gần 3% trong hôm nay, đang kiểm tra ngưỡng hỗ trợ quan trọng từ EMA50 (đường màu cam). Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại Nguồn: xStation5

