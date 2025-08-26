Mở phiên Mỹ: Chỉ số US100 tăng nhẹ🗽Heico tăng vọt 8,5% sau khi công bố thu nhập

Diễn biến trên phố Wall đang cho thấy sự trái chiều, chỉ số US2000 tăng 0,5%.

Các số liệu đơn hàng lâu bền của Mỹ, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Conference Board và chỉ số Richmond Fed đều mạnh hơn dự kiến.

EchoStar (SATS.US) tăng gần 80% sau thỏa thuận kinh doanh với AT&T.

Heico (HEI.US) – công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng của Mỹ – tăng 8,5% sau báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Nvidia (NVDA.US) sẽ công bố báo cáo lợi nhuận sau phiên giao dịch hôm nay; cổ phiếu tăng gần 0,5% và đang ở sát mức đỉnh lịch sử (ATH). Công ty đã tăng 34% từ đầu năm 2025 và là cổ phiếu dẫn dắt Dow Jones phiên thứ Hai.

Theo Conference Board: “Tỷ lệ người tiêu dùng dự báo suy thoái trong 12 tháng tới tăng lên mức cao nhất kể từ đỉnh tháng 4. Kỳ vọng lạm phát bình quân 12 tháng tăng trở lại lên 6,2% trong tháng 8 (so với 5,7% tháng 7), nhưng vẫn thấp hơn đỉnh tháng 4 là 7%.”

US100 (khung H1)

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty

AT&T tăng sau khi thông báo mua giấy phép phổ tần từ EchoStar với giá 23 tỷ USD. Thỏa thuận giúp AT&T có quyền khai thác độc quyền tại các khu vực trọng yếu, củng cố vị thế trong 5G và cáp quang. EchoStar tăng gần 80% nhờ tin này.

Interactive Brokers tăng sau khi S&P Dow Jones Indices công bố sẽ đưa công ty vào rổ S&P 500 từ thứ Năm, thay thế Walgreens Boots Alliance (đang bị Sycamore Partners – quỹ PE – thâu tóm).

Talen Energy tăng 4,3% sau khi được chọn thay thế Interactive Brokers trong rổ S&P MidCap 400, cũng có hiệu lực thứ Năm.

Advanced Micro Devices (AMD) tăng nhẹ sau khi được Truist nâng hạng từ Hold lên Buy, nâng giá mục tiêu lên 213 USD (từ 173 USD). Các nhà phân tích dự báo AMD sẽ giành thêm thị phần GPU trung tâm dữ liệu từ Nvidia.

Eli Lilly tăng hơn 2% sau khi công bố thuốc giảm cân thử nghiệm orforglipron giúp bệnh nhân tiểu đường type 2 thừa cân – béo phì giảm tới 10,5% cân nặng trong thử nghiệm giai đoạn cuối.

Palantir Technologies giảm sau khi mất 1% hôm thứ Hai. CEO Alex Karp đã bán hơn 400.000 cổ phiếu tuần trước, theo hồ sơ SEC. Công ty chuyên phần mềm phân tích dữ liệu AI.

Serina Therapeutics tăng 31% sau khi FDA chấp thuận thử nghiệm thuốc SER-252 điều trị Parkinson. Công ty dự kiến phát triển thuốc theo lộ trình NDA (New Drug Application).

Semtech, (nhà sản xuất bán dẫn) tăng sau khi báo cáo lợi nhuận điều chỉnh quý 2 đạt 0,41 USD/cp, cao hơn dự báo. Doanh thu đạt 258 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ và vượt kỳ vọng.

Heico báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng

Cổ phiếu Heico tăng gần 8% sau khi công bố lợi nhuận quý 3/2025:

EPS: 1,26 USD, tăng 30% so với cùng kỳ (0,97 USD), vượt dự báo 1,13 USD.

Doanh thu: 1,15 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ, vượt dự báo 1,12 tỷ USD. Đây là mức doanh thu kỷ lục.

Theo mảng kinh doanh:

Flight Support Group (FSG): Doanh thu 802,7 triệu USD (+17,8% y/y). Lợi nhuận hoạt động 198,3 triệu USD.

Electronic Technologies Group (ETG): Doanh thu 355,9 triệu USD (+10,5% y/y). Lợi nhuận hoạt động 81 triệu USD.

Corporate & Intersegment: Doanh thu –10,9 triệu USD (giảm 5% y/y). Lỗ hoạt động –14,3 triệu USD (tốt hơn dự báo).



Cả hai mảng FSG và ETG đều ghi nhận nhu cầu nội tại mạnh mẽ và hưởng lợi từ các thương vụ M&A gần đây. Heico cũng đã mua lại Gables Engineering vào tháng 7, mở rộng sang lĩnh vực điều khiển hàng không tiên tiến.

Kết quả này đánh dấu quý doanh thu và lợi nhuận kỷ lục, củng cố đà tăng trưởng vững chắc của tập đoàn hàng không – quốc phòng Mỹ.

Nguồn: xStation5