Khủng hoảng chính trị Pháp: Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngày 8 tháng 9, một bước ngoặt quyết định

Thủ tướng Pháp François Bayrou tuyên bố rằng vào ngày 8/9 ông sẽ trình lên chính phủ để bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện, ngay sau bài phát biểu chính sách chung về định hướng ngân sách. Nếu kiến nghị bị bác bỏ — điều chưa từng xảy ra trong nền Đệ ngũ Cộng hòa — chính phủ sẽ buộc phải từ chức. Trong bối cảnh quốc hội bế tắc, việc giải tán Hạ viện dường như là kịch bản không thể tránh khỏi, làm gia tăng nguy cơ đất nước rơi trở lại tình trạng bế tắc chính trị và tiếp tục trì hoãn việc soạn thảo ngân sách năm 2026.

Lập trường của các đảng

Cánh tả: La France Insoumise (cực tả) và Europe Écologie-Les Verts (cánh tả xanh) chắc chắn sẽ bỏ phiếu chống. Vị trí then chốt thuộc về Đảng Xã hội (PS). Dù lãnh đạo nhóm nghị sĩ Boris Vallaud và Tổng bí thư Olivier Faure đã tuyên bố phản đối, nhưng khả năng thương lượng với chính phủ vẫn còn, đặc biệt nếu có cải tổ nội các bao gồm các bộ trưởng xã hội chủ nghĩa và rút lại đề xuất hủy 2 ngày nghỉ lễ.

Cánh hữu: Rassemblement National (RN) ở thế khó. Trước đây RN thường tránh lật đổ chính phủ bằng cách không ủng hộ các kiến nghị bất tín nhiệm. Nhưng một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mang ý nghĩa chính trị khác hẳn: nếu RN ủng hộ chính phủ, hình ảnh “bảo vệ giai cấp lao động và trung lưu” sẽ bị xói mòn. Do đó, RN được dự báo sẽ bỏ phiếu chống.

Cán cân nghị viện

Trong tổng số 577 nghị sĩ, hiện đã có ít nhất 264 chắc chắn phản đối chính phủ — vẫn thấp hơn ngưỡng 289 phiếu cần thiết để mất tín nhiệm. Nếu Đảng Xã hội cũng gia nhập phe đối lập, con số này sẽ tăng lên 330, khiến chính phủ chắc chắn sụp đổ. Ngay cả khi PS bỏ phiếu trắng, chính phủ vẫn mất tín nhiệm, vì khi đó chỉ cần 256 phiếu chống là đủ. Nói cách khác, PS nắm chìa khóa cho kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 8/9.





Nguồn: French National Assembly / Toute l'Europe

Nguy cơ tê liệt ngân sách

Kịch bản được thị trường dự đoán nhiều nhất là: chính phủ bị bác bỏ tín nhiệm, từ chức, Hạ viện bị giải tán và bầu cử mới được tổ chức. Tuy nhiên, điều này sẽ kéo theo một giai đoạn bất ổn kéo dài: gần một tháng để triệu tập quốc hội mới, thêm vài ngày để lập chính phủ. Quá trình ngân sách phải khởi động lại gần như từ đầu, đẩy lùi đáng kể tiến độ của ngân sách 2026.

Sự chậm trễ này sẽ làm gia tăng căng thẳng chính trị – xã hội và có nguy cơ tạo ra một “năm trắng” ngân sách, phá vỡ lộ trình giảm nợ công. Lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm (OAT) hiện đã gần 3,6%, mức kháng cự kỹ thuật quan trọng. Nếu vượt ngưỡng này, lợi suất có thể tăng vọt mất kiểm soát, đúng lúc chi phí trả nợ dự kiến sẽ trở thành khoản chi lớn nhất của ngân sách nhà nước vào năm 2027.

Phản ứng thị trường

Ngân hàng và bảo hiểm bị ảnh hưởng nặng nề: Société Générale giảm 8,20%, Crédit Agricole giảm 6,01%, chịu áp lực kép từ rủi ro lãi suất (giá trị trái phiếu chính phủ nắm giữ giảm khi lợi suất tăng) và rủi ro tín dụng (lo ngại về khả năng trả nợ của Nhà nước).

Doanh nghiệp xây dựng & hạ tầng cũng suy yếu: Vinci, Bouygues và Saint-Gobain đều giảm mạnh do phụ thuộc nhiều vào kinh tế trong nước. Các tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực xa xỉ phẩm và y tế lại giữ vững: LVMH, Hermès, L’Oréal, Sanofi và Kering đi ngang, khẳng định vai trò “tài sản trú ẩn an toàn” trong bối cảnh bất ổn chính trị – tài chính.

FRA40 (khung thời gian H4)

Nguồn: xStation5

