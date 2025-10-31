Các thành viên Fed bình luận về nền kinh tế Hoa Kỳ 🗽Đồng USD phục hồi

Điểm nổi bật Thành viên Fed Logan và Schmid nhận xét về nền kinh tế Hoa Kỳ

Các thành viên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Logan và Schmid, hôm nay đã đưa ra bình luận liên quan đến thị trường lao động Mỹ, dự trữ ngân hàng và chính sách lãi suất. Dưới đây là những điểm nổi bật từ các phát biểu này: Thành viên Fed Logan Nếu lãi suất repo tiếp tục tăng và không chỉ là tạm thời, Fed sẽ cần bắt đầu mua tài sản.

Sa thải lao động và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vẫn ở mức thấp, dù tôi lưu ý đến một số thông báo sa thải gần đây.

Ngưỡng cân bằng của tăng trưởng việc làm (breakeven payroll growth) hiện có thể đã giảm xuống còn khoảng 30.000 việc làm mỗi tháng.

Tôi không thấy cần thiết phải cắt giảm lãi suất trong tuần này, vì triển vọng kinh tế không yêu cầu điều đó.

Thị trường lao động đang ở trạng thái cân bằng tương đối, và hạ nhiệt dần dần.

Chênh lệch giữa TGCR và IORB là chỉ báo quan trọng về mức cung dự trữ.

Đã đến lúc Fed hiện đại hóa mức lãi suất mục tiêu.

Quy mô và thời điểm mua tài sản không nên được thực hiện một cách máy móc.

Các đại lý giao dịch (dealers) cần sẵn sàng hơn để tiếp cận Cơ sở Repo vĩnh viễn (SRF).

Tôi thất vọng khi thấy lãi suất repo ba bên vượt quá lãi suất SRF.

Có thể vẫn còn dư địa cho việc giảm nhẹ dự trữ ngân hàng.

Fed đã giảm thiểu rủi ro việc làm thông qua đợt cắt giảm lãi suất hồi tháng 9.

Tôi sẽ khó ủng hộ việc cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 12.

Tôi sẽ thích giữ nguyên lãi suất hơn trong tuần này. Thành viên Fed Schmid Thị trường việc làm nhìn chung đang cân bằng, nhưng lạm phát vẫn quá cao.

Một đợt cắt giảm lãi suất có thể khiến cam kết của Fed đối với mục tiêu lạm phát 2% bị nghi ngờ.

Chính sách tiền tệ nên hạn chế tăng trưởng nhu cầu.

Lập trường chính sách hiện tại của Fed chỉ hơi mang tính thắt chặt.

Cắt giảm lãi suất sẽ không thể giải quyết các thay đổi mang tính cấu trúc của thị trường lao động. Nguồn: xStation5

