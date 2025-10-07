Các thành viên FOMC nhận thấy sự ảnh hưởng từ AI; Kashkari và Miran ủng hộ hai lần hạ lãi suất trong năm nay 🔎

Stephen Miran

Miran cho biết mức độ bất ổn kinh tế đã giảm bớt và tăng trưởng có thể được cải thiện, nhưng chính sách tiền tệ cần duy trì tính định hướng tương lai do tác động của nó thường có độ trễ. Ông cảnh báo rằng cả thắt chặt quá mức và nới lỏng không đủ đều tiềm ẩn rủi ro, đồng thời cho biết ông tự tin hơn những người khác rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm, khi áp lực từ tiền thuê nhà và nhà ở đang suy yếu. Miran ước tính lãi suất trung hòa ở khoảng 0,5%, lưu ý rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến mức này tăng cao hơn, mặc dù bằng chứng hiện tại vẫn chưa đủ rõ ràng. Miran, nhậm chức vào tháng 9 năm 2025, là người duy nhất bất đồng tại cuộc họp FOMC gần đây, khi ủng hộ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, thay vì 25 điểm cơ bản như quyết định của Ủy ban.

Neel Kashkari (Fed Minneapolis)

Kashkari cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá đầy đủ tác động của thuế quan lên lạm phát, nhưng dữ liệu gần đây cho thấy những dấu hiệu tương tự tình trạng “đình lạm” (stagflation). Ông ủng hộ việc cắt giảm thêm hai lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản trong năm nay, lập luận rằng việc nới lỏng sớm có thể giúp cân bằng rủi ro gia tăng của thất nghiệp. Kashkari tin rằng lãi suất trung hòa có thể đã tăng lên khoảng 3,1%, đồng nghĩa với việc chính sách của Fed hiện nay có thể không còn mang tính thắt chặt mạnh như trước. Ông nói thêm rằng Fed có thể đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất nếu thị trường lao động yếu đi, tạm dừng nếu lạm phát ổn định, hoặc thậm chí tăng lại lãi suất nếu áp lực giá quay trở lại — mặc dù ông cho rằng khả năng thuế quan đơn lẻ đẩy lạm phát vượt 3% là thấp.

Raphael Bostic (Fed Atlanta)

Bostic tập trung vào tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với thị trường lao động, lưu ý rằng AI thường hỗ trợ người lao động, nhưng cũng có thể thay thế họ khi điều đó mang lại lợi ích kinh tế, do đó việc học lại kỹ năng (reskilling) là điều thiết yếu. Ông mô tả đây là “giai đoạn khó dự báo nhất” trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu, nhưng nhấn mạnh rằng “không ai tin rằng một thảm họa đang đến gần”. Bostic cũng cho biết các bảo lãnh của chính phủ thông qua Fannie Mae và Freddie Mac đang giúp duy trì lãi suất thế chấp tại Mỹ ở mức thấp hơn. Ông không đưa ra bình luận về chính sách tiền tệ hiện tại.

Mary C. Daly (Fed San Francisco)

Daly mô tả trí tuệ nhân tạo (AI) là yếu tố có khả năng tạo ra sự chuyển đổi lớn và nâng cao năng suất, đồng thời cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy sự mất việc hàng loạt. Bà bác bỏ lo ngại về “bong bóng AI” như một mối đe dọa tài chính, và gọi đó là “bong bóng tốt” vì thúc đẩy đầu tư mang tính sản xuất. Daly cũng nhấn mạnh rằng thị trường lao động vẫn là chỉ báo tốt nhất về sức mạnh của người tiêu dùng, và không bình luận về chính sách tiền tệ hiện tại.