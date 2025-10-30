Họp báo ECB: Bất ổn toàn cầu, Ổn định chính sách 💶

Ủy ban Thống đốc ECB đã trình bày quan điểm của hội đồng tiền tệ về nền kinh tế trong một cuộc họp báo:

Chủ tịch đảm bảo rằng nền kinh tế và thị trường lao động châu Âu vẫn mạnh mặc dù gặp nhiều khó khăn.

Các công ty châu Âu đã tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng CNTT, phần mềm và số hóa.

Đầu tư hạ tầng và công nghiệp liên quan đến ngành quốc phòng và lực lượng vũ trang đang thúc đẩy nền kinh tế nhưng có thể làm tăng lạm phát.

Các hộ gia đình vẫn tiết kiệm một phần thu nhập bất thường lớn.

Kỳ vọng lạm phát dài hạn duy trì quanh mức 2%, nhưng triển vọng vẫn “không chắc chắn”.

Thuế quan, căng thẳng địa chính trị và gián đoạn thương mại là một trong những mối đe dọa chính đối với tăng trưởng và được dự báo sẽ tiếp tục.

Ngoài ra, tầm quan trọng của việc mở rộng và củng cố Khu vực đồng Euro cũng như hệ thống tài chính châu Âu được nhấn mạnh.

Điều kiện tín dụng đối với doanh nghiệp đã thắt chặt vừa phải.

Lạm phát thực phẩm đang giảm, nhưng lạm phát năng lượng kéo dài hơn dự kiến.

ECB hiện ở “vị trí tốt” nhưng vị trí đó không cố định.

Tác động của AI đối với thị trường lao động EU vẫn “chưa rõ”.

Quá trình chuyển đổi chính sách tiền tệ không bị cản trở.

Rủi ro đối với hệ thống ngân hàng EU là rất thấp và lợi nhuận ổn định.

Rủi ro đối với tăng trưởng hiện cân bằng hơn, phạm vi dự báo đã thu hẹp (cơ hội lẫn rủi ro đều gần bằng nhau và ít nghiêm trọng hơn).

Chủ tịch nhấn mạnh ECB duy trì chính sách phản ứng dựa trên dữ liệu, nhằm thông điệp cho nhà đầu tư không kỳ vọng cắt giảm lãi suất nếu không có sự sụt giảm đáng kể của tăng trưởng kinh tế. Trong phần trả lời câu hỏi, các quan chức ECB tránh đưa câu trả lời trực tiếp về việc tăng lãi suất có khả năng như cắt giảm hay không, nhằm tránh làm gián đoạn kỳ vọng lạm phát đã được tạo dựng cẩn thận.

ECB duy trì cam kết ưu tiên ổn định trên hết. Ủy ban Thống đốc đã cẩn trọng tránh tạo ra kỳ vọng phi thực tế về tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng và điều kiện thị trường lao động còn yếu, nhưng đủ tốt để ECB tập trung vào việc đối phó với các rủi ro địa phương và toàn cầu đối với nền kinh tế và hệ thống tài chính châu Âu, vốn nghiêm trọng hơn nhiều so với tăng trưởng chậm.

“Vị trí tốt” mà Chủ tịch Lagarde nhắc đến dường như là một trạng thái mà ECB ở vị trí tốt nhất để giải quyết các rủi ro đã hiện hữu mà không tự hạn chế cơ hội tận dụng các điều kiện thuận lợi hơn cho tăng trưởng.

Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian M15)

Nguồn: xStation5