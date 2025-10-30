Thị trường nổi bật - Soybean (30.10.2025)

Hợp đồng tương lai đậu tương tại Chicago đã giảm hơn 1% sau khi cuộc gặp Trump–Tập tại Busan kết thúc, dù trước đó giá đã tăng mạnh nhờ kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại và khả năng Trung Quốc nối lại việc mua đậu tương Mỹ. Cuối cùng, tập đoàn nhà nước COFCO của Trung Quốc đã mua ba lô hàng đậu tương giao trong tháng 12 và tháng 1, được xem là hành động thiện chí trước thềm cuộc đàm phán, đánh dấu tín hiệu thay đổi rõ rệt sau giai đoạn tẩy chay hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Trung Quốc gần như không mua đậu tương Mỹ kể từ khi chiến tranh thương mại nổ ra vào tháng 4. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Trung Quốc đã đa dạng hóa mạnh mẽ nguồn cung kể từ thời điểm xung đột bắt đầu. Đơn hàng lần này chưa hẳn phản ánh sự thay đổi hoàn toàn trong chiến lược nhập khẩu, bởi nó trùng hợp với giai đoạn tạm lắng theo mùa của nguồn cung từ Nam Mỹ. (Nguồn: Bloomberg Finance LP)

Giá đậu tương đã tăng liên tục từ giữa tháng 10, mở cửa tuần này với khoảng trống tăng giá (gap-up) và đạt đỉnh gần 1.100 cent/giạ — mức cao nhất trong 15 tháng. Tuy nhiên, giá đã điều chỉnh giảm sau tuyên bố của Trung Quốc. Cần nhớ rằng tuyên bố mạnh mẽ năm 2020 về việc mua khối lượng lớn đậu tương và nông sản Mỹ chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ. Cho đến khi chi tiết thỏa thuận mới được công bố, chẳng hạn như lịch mua cụ thể, nhà đầu tư có thể chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh. Vị thế của giới đầu cơ cũng chưa rõ ràng; ngay trước khi chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động, các nhà đầu cơ vẫn nắm vị thế bán ròng đối với đậu tương.

Về mặt cấu trúc thương mại, phần lớn lượng nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc vẫn đến từ Brazil, nước này đáp ứng hơn 70% nhu cầu của Trung Quốc trong năm 2025 với sản lượng xuất khẩu kỷ lục — hệ quả của chiến tranh thuế quan và bất ổn chính trị. Nông dân Mỹ là bên chịu thiệt hại nặng nề nhất, vì mùa cao điểm bán hàng truyền thống thường rơi vào mùa thu. Một số nhà phân tích nhấn mạnh rằng các thương vụ của COFCO mang tính chính trị nhiều hơn là kinh tế, và không làm thay đổi vai trò thống trị của Brazil.

180.000 tấn đậu tương mà Trung Quốc vừa mua được xem như một cử chỉ ngoại giao hơn là sự chuyển hướng thương mại thực chất.

Phân tích kỹ thuật

Giá hiện đang phục hồi từ vùng 1.070 cent/giạ, nhưng không loại trừ khả năng lấp khoảng trống tăng giá (gap) được hình thành vào đầu tuần. Các ngưỡng hỗ trợ quan trọng gồm: 1.058 cent/giạ – mức Fibonacci thoái lui 38,2% của đợt tăng gần nhất, 1.042 cent/giạ – mức Fibonacci thoái lui 50,0%. Xu hướng ngắn hạn đang có dấu hiệu điều chỉnh kỹ thuật, trong khi thị trường chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ các bước đi tiếp theo của Trung Quốc.