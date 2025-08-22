Đọc thêm

Canada sẽ xóa bỏ thuế quan đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ 🔔USDIDX mất 1%

22:10 22 tháng 8, 2025

Canada sẽ áp dụng miễn thuế đối với nhiều hàng hóa từ Mỹ theo USMCA và sẽ gỡ bỏ các biện pháp thuế trả đũa đối với nhiều sản phẩm của Mỹ. Đối với các tài sản rủi ro như cổ phiếu và tiền điện tử, đây là một thông tin tích cực nữa sau bài phát biểu mang tính ‘ôn hòa’ của Powell tại Jackson Hole – nhưng lại không tích cực cho đồng đô la Mỹ. Đây cũng là tín hiệu cho thấy tác động tiêu cực và gây lạm phát từ thuế quan có thể sẽ yếu hơn, qua đó khiến việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trở nên ‘ít rủi ro’ hơn từ góc nhìn của Fed.

 

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Các tin tức khác

