Canada sẽ xóa bỏ thuế quan đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ 🔔USDIDX mất 1%

Canada sẽ áp dụng miễn thuế đối với nhiều hàng hóa từ Mỹ theo USMCA và sẽ gỡ bỏ các biện pháp thuế trả đũa đối với nhiều sản phẩm của Mỹ. Đối với các tài sản rủi ro như cổ phiếu và tiền điện tử, đây là một thông tin tích cực nữa sau bài phát biểu mang tính ‘ôn hòa’ của Powell tại Jackson Hole – nhưng lại không tích cực cho đồng đô la Mỹ. Đây cũng là tín hiệu cho thấy tác động tiêu cực và gây lạm phát từ thuế quan có thể sẽ yếu hơn, qua đó khiến việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trở nên ‘ít rủi ro’ hơn từ góc nhìn của Fed.
Nguồn: xStation5
