Lịch kinh tế: Số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ và các bài phát biểu của ECB sẽ tạo biến động trong hôm nay

Sau loạt dữ liệu quan trọng từ Vương quốc Anh và đặc biệt là báo cáo việc làm Mỹ (NFP) hôm qua, thị trường có chút “hít thở” khi lịch hôm nay không quá dày đặc.

Mỹ: Tâm điểm sẽ là đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và dữ liệu thị trường nhà ở. Báo cáo PPI đã được hoãn sang 27/2. Việc các đơn xin trợ cấp gần đây quay về mức trung tính khoảng 230.000, sau loạt mức thấp trước đó, giảm nguy cơ bất ngờ và hạn chế các cú sốc biến động.

Khu vực Eurozone: Thị trường có thể chỉ phản ứng với nhận định từ các thành viên ECB, bao gồm Lane và Nagel.

Các công ty công bố lợi nhuận hôm nay: Applied Materials, British American Tobacco, Arista Networks và Airbnb

