Lịch kinh tế: Số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ và các bài phát biểu của ECB sẽ tạo biến động trong hôm nay

Sau loạt dữ liệu quan trọng từ Vương quốc Anh và đặc biệt là báo cáo việc làm Mỹ (NFP) hôm qua, thị trường có chút “hít thở” khi lịch hôm nay không quá dày đặc.
Mỹ: Tâm điểm sẽ là đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và dữ liệu thị trường nhà ở. Báo cáo PPI đã được hoãn sang 27/2. Việc các đơn xin trợ cấp gần đây quay về mức trung tính khoảng 230.000, sau loạt mức thấp trước đó, giảm nguy cơ bất ngờ và hạn chế các cú sốc biến động.
Khu vực Eurozone: Thị trường có thể chỉ phản ứng với nhận định từ các thành viên ECB, bao gồm Lane và Nagel.
Các công ty công bố lợi nhuận hôm nay: Applied Materials, British American Tobacco, Arista Networks và Airbnb
Nguồn: xStation5
Chỉ số US100 mất 1.9% 📉
Tin đầu ngày: Bạc giảm mạnh 9% 🚨Chỉ số, tiền điện tử và kim loại quý chịu áp lực
Giá Ca cao giảm 2,5% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2023 📉
NATGAS biến động nhẹ sau báo cáo về sự thay đổi tồn kho của EIA.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.