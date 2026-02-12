CẬP NHẬT MỚI: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ cao hơn một chút so với dự kiến

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tại Mỹ: 227 nghìn (Dự báo 223 nghìn, Trước đó 231 nghìn)
Số đơn tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp: 1,862 triệu (Dự báo 1,85 triệu, Trước đó 1,844 triệu)
Dữ liệu nhìn chung yếu hơn nhẹ so với kỳ vọng, tuy nhiên phản ứng của cặp EUR/USD khá bình lặng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đã giảm nhẹ trong tuần qua, sau khi tăng mạnh ở giai đoạn trước do ảnh hưởng của thời tiết mùa đông khắc nghiệt.
Nguồn: xStation5
Chỉ số US100 mất 1.9% 📉
Tin đầu ngày: Bạc giảm mạnh 9% 🚨Chỉ số, tiền điện tử và kim loại quý chịu áp lực
Giá Ca cao giảm 2,5% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2023 📉
NATGAS biến động nhẹ sau báo cáo về sự thay đổi tồn kho của EIA.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.