Tin đầu ngày: Bạc giảm mạnh 9% 🚨Chỉ số, tiền điện tử và kim loại quý chịu áp lực

Một chuỗi dữ liệu kinh tế Mỹ tương đối tích cực đã giúp chặn lại đà bán tháo của đồng USD, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ và kim loại quý đồng loạt giảm mạnh. Bạc giảm tới 9%, lùi về vùng kiểm định 76 USD/oz, trong khi vàng mất gần 3% xuống quanh 4.950 USD/oz.
Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm gần 1,5%, còn S&P 500 (US500) giảm hơn 1%. Nhóm công nghệ chịu áp lực lớn từ Apple, cổ phiếu giảm hơn 5% do thị trường thất vọng với bản nâng cấp AI mới nhất cho Siri. Dữ liệu từ Counterpoint Research cũng cho thấy nhu cầu điện thoại tại Trung Quốc đang suy yếu; dù Apple vẫn giữ được vị thế tốt hơn một số thương hiệu nội địa, triển vọng thị trường vẫn còn nhiều bất định.
Những cổ phiếu yếu nhất trên thị trường Mỹ hôm nay gồm Cisco Systems, AppLovin và DoorDash, trong bối cảnh sự suy yếu lan rộng trên các nhóm ngành như dịch vụ CNTT, bán dẫn, ngân hàng – tài chính, kim loại quý và cổ phiếu khai khoáng hàng hóa.
Dữ liệu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ hôm nay ghi nhận ở mức 227 nghìn, cao hơn dự báo 223 nghìn, trong khi số đơn trợ cấp tiếp tục tăng nhẹ. Doanh số nhà cũng gây thất vọng khi giảm hơn 8% so với kỳ vọng giảm khoảng 4%, dù mức giảm này diễn ra sau một tháng trước đó tăng mạnh.
Hợp đồng tương lai ca cao giảm 4% trong ngày, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2023, gần 3.700 USD/tấn, do nguồn cung gia tăng từ Tây Phi và nhu cầu suy yếu. Dữ liệu từ Côte d’Ivoire cho thấy tính đến ngày 8/2, lượng hàng cập cảng/xuất khẩu lũy kế kể từ đầu niên vụ 2025/26 (bắt đầu từ 1/10) đã giảm 4,5% so với cùng kỳ, xuống còn 1,263 triệu tấn.
Báo cáo EIA về tồn kho khí tự nhiên của Mỹ (đơn vị bcf) cho thấy mức giảm -249 bcf (dự báo -258 bcf, trước đó -360 bcf). Giá khí tự nhiên (NATGAS) giảm nhẹ, trong khi hợp đồng Brent Oil lao dốc gần 3%. Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu phát tín hiệu rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn có thể đạt được, khiến thị trường giảm bớt lo ngại rủi ro địa chính trị.
Bitcoin giảm 2% xuống vùng 65.500 USD, chịu áp lực từ làn sóng bán tháo cổ phiếu phần mềm trên Wall Street và sự phục hồi của đồng USD. Thị trường đang định giá khả năng Fed duy trì “tạm dừng lãi suất” lâu hơn dự kiến, điều không thuận lợi cho nhóm tài sản rủi ro như crypto. Ethereum giảm gần 1% xuống vùng 1.900 USD. Standard Chartered hiện dự báo Bitcoin có thể giảm về 50.000 USD trong năm nay, trước khi kết thúc năm 2026 ở mức 100.000 USD, trong khi Ethereum được kỳ vọng tạo đáy quanh 1.400 USD và đạt 4.000 USD vào cuối năm.
Nguồn: xStation5
Chỉ số US100 mất 1.9% 📉
Việc đà bán tháo hiện tại có phải là dấu hiệu cho sự kết thúc của các công ty lượng tử hay không?
Giá Ca cao giảm 2,5% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2023 📉
NATGAS biến động nhẹ sau báo cáo về sự thay đổi tồn kho của EIA.
