22:30 · 5 tháng 11, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho dầu tăng mạnh

OIL.WTI
Hàng hoá
-
-
  • Dự trữ dầu thô tại Hoa Kỳ: +5,2 triệu thùng (dự báo: -0,286 triệu thùng; trước đó: -6,858 triệu thùng)
  • Dự trữ xăng: -4,7 triệu thùng (dự báo: -1,8 triệu thùng; trước đó: -5,9 triệu thùng)
  • Dự trữ sản phẩm chưng cất: -0,643 triệu thùng (dự báo: -2,5 triệu thùng; trước đó: -3,3 triệu thùng)
7 tháng 11, 2025, 20:35

CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo việc làm của Canada mạnh mẽ, đồng CAD phục hồi💡
7 tháng 11, 2025, 20:25

Constellation Energy: Kết quả tài chính Q3 năm 2025 trái chiều
7 tháng 11, 2025, 18:50

Chip đắt hơn, thiết bị đắt hơn – TSMC đang thay đổi luật lệ!
7 tháng 11, 2025, 17:45

Hensoldt vươn lên nhờ lượng đơn hàng tồn đọng kỷ lục và kế hoạch tăng trưởng!

