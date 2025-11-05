Thị trường nổi bật - EURUSD (05.11.2025)

Cặp EUR/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1,1481. Thị trường đang chịu tác động từ nhiều yếu tố đến từ cả châu Âu và Hoa Kỳ. Mặc dù khu vực đồng euro ghi nhận một số tín hiệu kinh tế tích cực, sức mạnh áp đảo của đồng USD cùng với các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ Mỹ đang đóng vai trò dẫn dắt xu hướng giao dịch. Bên cạnh đó, việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa cũng làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường.

Điều gì đang chi phối EUR/USD hôm nay?

Trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro toàn cầu, đồng USD tiếp tục được xem là tài sản trú ẩn an toàn, giúp nó duy trì sức mạnh.

PMI của khu vực đồng euro đã tăng lên 52,5 điểm trong tháng 10 so với 51,2 điểm trong tháng 9. Sự phục hồi mạnh của ngành dịch vụ và lượng đơn hàng mới ở mức kỷ lục đã cải thiện triển vọng của đồng euro, mặc dù sản xuất công nghiệp vẫn ổn định và một số quốc gia như Pháp vẫn đối mặt với khó khăn kinh tế. Dữ liệu ADP mới nhất cho thấy tăng trưởng mạnh mẽ trong việc làm khu vực tư nhân của Mỹ, củng cố thêm cho sức mạnh của đồng USD. Thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo ISM và dữ liệu việc làm chính thức, có thể xác nhận xu hướng tích cực đang tiếp diễn của thị trường lao động Mỹ.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa hơn 34 ngày, trở thành đợt shutdown dài thứ hai trong lịch sử.

Sự bế tắc giữa Đảng Dân chủ và Cộng hòa khiến hoạt động hành chính bị tê liệt, nhiều dịch vụ công bị đình trệ, hàng loạt nhân viên liên bang bị cho nghỉ việc tạm thời, và các báo cáo kinh tế quan trọng bị trì hoãn. Triển vọng chấm dứt tình trạng này vẫn rất mờ mịt, và khả năng kéo dài đến cuối tháng 11 đang tăng thêm sự bất định cho thị trường.

Từ hôm qua, thị trường chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh ở nhóm cổ phiếu công nghệ, khiến nhà đầu tư rút vốn khỏi tài sản rủi ro. Dòng tiền chuyển sang các tài sản an toàn như đồng USD, qua đó hỗ trợ thêm cho đà tăng của đồng bạc xanh và gây áp lực giảm lên EUR/USD.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể sắp kết thúc, điều này tiếp tục hỗ trợ cho đồng USD. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn duy trì chính sách lãi suất ổn định, khiến đồng euro không có lợi thế rõ ràng so với đồng USD.