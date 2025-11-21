CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo của UoM cho thấy kỳ vọng lạm phát giảm 📌

22:00, Hoa Kỳ – Báo cáo lạm phát Đại học Michigan tháng 11:
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Michigan: thực tế 51.0; dự báo 50.3; trước đó 53.6
Điều kiện Hiện tại Michigan: thực tế 51.1; dự báo 52.3; trước đó 58.6
Kỳ vọng Người tiêu dùng Michigan: thực tế 51.0; dự báo 49.0; trước đó 50.3
Kỳ vọng lạm phát 5 năm: thực tế 3.4%; dự báo 3.6%; trước đó 3.9%
Kỳ vọng lạm phát 1 năm: thực tế 4.5%; dự báo 4.7%; trước đó 4.6%
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI của Mỹ vượt kỳ vọng một chút; EURUSD gần như đi ngang 📌
Thị trường nổi bật: USDJPY (21.11.2025)
CẬP NHẬT MỚI: GBPUSD giảm nhẹ sau kết quả trái chiều của chỉ số PMI Vương quốc Anh
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI của Euro thấp hơn kỳ vọng! EURUSD giảm
