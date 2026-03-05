Biên bản ECB: Tác động đỉnh điểm của sức mạnh đồng euro lên lạm phát vẫn chưa xuất hiện

Biên bản cuộc họp của ECB không tạo ra tác động đáng kể lên tỷ giá EURUSD, bởi vì nội dung phát hành nhấn mạnh quan điểm cân bằng của ECB về lạm phát được kiểm soát và động lực tăng trưởng vẫn vững, nhưng những yếu tố này đang trở nên lỗi thời do chiến tranh mới nổ ra ở Trung Đông.

Biên bản nhấn mạnh sự tăng giá dai dẳng trước đó của đồng euro, được thúc đẩy bởi vị thế ngày càng trở thành nơi trú ẩn an toàn và niềm tin cơ cấu. Tuy nhiên, sức mạnh này đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với một Khu vực đồng euro nhạy cảm với thương mại. Mặc dù tác động giảm lạm phát đỉnh điểm từ đợt tăng giá năm 2025 vẫn chưa diễn ra, cân bằng rủi ro đã thay đổi căn bản sau xung đột tại Iran.

Đồng euro ngày càng hành xử như một đồng tiền rủi ro, dễ bị sốc năng lượng tác động. Với lãi suất dự kiến giữ nguyên đến năm 2027, ECB giờ đây phải cân bằng giữa khả năng phục hồi lịch sử của tỷ giá và thực tế mới về lạm phát do năng lượng.

Tóm tắt các vấn đề quan trọng:

Triển vọng lạm phát

Điều chỉnh tăng: Lạm phát (HICP loại trừ thuốc lá) đã được điều chỉnh tăng từ tháng 12/2025, chủ yếu do giá dầu và kim loại công nghiệp cao hơn.

Dự báo: Lạm phát dự kiến duy trì quanh 1,8% trong nửa cuối năm 2026 (khoảng 1,9% nếu tính cả thuốc lá).

Yếu tố tác động: Giá năng lượng và kim loại công nghiệp cao hơn cộng thêm 30 điểm cơ bản vào dự báo lạm phát, trong khi đồng euro tăng giá chỉ có tác động giảm nhẹ.

Mục tiêu: Hội đồng Thống đốc vẫn cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% trong trung hạn.

Tăng trưởng kinh tế và hoạt động

Khả năng phục hồi toàn cầu: Đà tăng trưởng toàn cầu vẫn vững, bất ngờ tích cực vào cuối năm 2025 và dự kiến duy trì trên 3% trong 2026–2027.

Niềm tin Khu vực đồng euro: Niềm tin được củng cố nhờ gói tài khóa lớn của Đức (tháng 3/2025), dự kiến hỗ trợ tăng trưởng tiềm năng thông qua đầu tư công tăng.

Chậm lại trong thương mại: Mặc dù tăng trưởng tổng thể ổn định, thương mại toàn cầu dự kiến giảm mạnh trong 2026 do tác động tiêu cực từ thuế quan và bất ổn chính sách cao.

Đồng Euro:

​​​​​​​Nguyên nhân tăng giá: Đồng euro tăng 1% so với USD kể từ cuộc họp trước, nhưng chủ yếu do USD yếu (tác động từ rủi ro riêng của Mỹ), chứ không phải do sức mạnh nội tại của euro.

Vị thế trú ẩn an toàn: Đồng euro ngày càng được xem là “nơi trú ẩn” trong các cuộc khủng hoảng địa chính trị hoặc các mối đe dọa thuế quan từ Mỹ.

Tác động chậm: “Tác động giảm lạm phát đỉnh điểm” từ đợt tăng giá mạnh giữa năm 2025 vẫn chưa xảy ra và dự kiến sẽ diễn ra trong ba năm tới.

Cạnh tranh: Mặc dù danh nghĩa ổn định, sức mạnh dai dẳng của đồng euro từ đầu 2025 đã làm giảm khả năng cạnh tranh của các nhà xuất khẩu châu Âu.

Rủi ro và bất định

​​​​​​​Thuế quan và thương mại: Bất ổn chính sách cao và nguy cơ thuế quan toàn cầu vẫn là rủi ro chính đối với tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2026.

Nhạy cảm với tỷ giá: Khu vực đồng euro đặc biệt nhạy cảm với biến động tỷ giá do vai trò là khu vực thương mại lớn toàn cầu.

Căng thẳng địa chính trị: Căng thẳng gia tăng dẫn đến sự tăng mạnh cổ phiếu quốc phòng EU, trong khi các ngành nhạy cảm với thuế quan vẫn hoạt động kém.

Đường đi chính sách tiền tệ