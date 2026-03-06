Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo NFP tháng 2

Lịch kinh tế hôm nay có một trong những dữ liệu quan trọng nhất của tháng: báo cáo việc làm Non-Farm Payrolls (NFP) của Mỹ. Mặc dù thị trường hiện vẫn tập trung nhiều vào các diễn biến ở Trung Đông, nhưng nếu dữ liệu hôm nay mạnh hơn kỳ vọng, điều đó có thể làm giảm thêm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve) cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Cần lưu ý rằng báo cáo NFP kỳ trước đã bất ngờ tăng mạnh, vượt xa các dự báo khá bi quan của thị trường. Ngoài ra, báo cáo ADP Employment Report gần nhất cũng cho thấy mức tăng việc làm cao nhất trong nhiều tháng, cho thấy thị trường lao động vẫn khá vững.

Lịch kinh tế chi tiết:

17:00 - Khu vực Eurozone: GDP quý IV/2025 (số liệu cuối cùng): Dự báo 1,3% YoY, Trước đó 1,4% YoY

20:30 - Mỹ, Dữ liệu việc làm và doanh số: