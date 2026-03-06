CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số US100 giảm nhẹ 📊Báo cáo NFP yếu hơn nhiều so với dự kiến

Bảng lương phi nông nghiệp (Non-Farm Payrolls) tháng 2: -92 nghìn việc làm so với dự báo +60 nghìn (trước đó: +130 nghìn).

Việc làm khu vực tư nhân: -86 nghìn so với dự báo +60 nghìn (trước đó: +172 nghìn).

Việc làm khu vực chính phủ: -6 nghìn (trước đó: -42 nghìn).

Việc làm trong ngành sản xuất: -12 nghìn so với dự báo -2 nghìn (trước đó: -5 nghìn).

Tỷ lệ thất nghiệp (tháng 2): 4,4% so với dự báo 4,3% (trước đó: 4,3%).

Thu nhập trung bình theo giờ (Average Hourly Earnings): Tăng 3,8% YoY, cao hơn dự báo 3,7% (trước đó: 3,7%).

Doanh số bán lẻ (Retail Sales) tháng 2: -0,2% MoM so với dự báo -0,3% (trước đó: 0,0%).

Doanh số bán lẻ lõi (Core Retail Sales):0% MoM so với dự báo 0,1% (trước đó: 0,0%).

US100 (M5)

Chỉ số US100 đã giảm sau khi báo cáo việc làm yếu của Mỹ được công bố, làm dấy lên lo ngại về rủi ro đình lạm (stagflation) đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, phản ứng cuối cùng của thị trường sẽ rõ ràng hơn sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa. Trong khi đó, doanh số bán lẻ cho kết quả trái chiều, còn tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%, cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu.

Nguồn: xStation5