Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ từ Canada; dữ liệu của Đại học Michigan từ Hoa Kỳ

- Lịch kinh tế vĩ mô ngày thứ Sáu sẽ tập trung vào dữ liệu doanh số bán lẻ của Canada và bộ chỉ số của Đại học Michigan (UoM) từ Mỹ.
- Vì vậy, sự chú ý của nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ chuyển sang các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm kết quả kinh doanh, tin tức nội bộ hoặc các thông báo chiến lược từ các công ty lớn.
- Lịch kinh tế vĩ mô ngày thứ Sáu sẽ tập trung vào dữ liệu doanh số bán lẻ của Canada và bộ chỉ số của Đại học Michigan (UoM) từ Mỹ.
- Vì vậy, sự chú ý của nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ chuyển sang các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm kết quả kinh doanh, tin tức nội bộ hoặc các thông báo chiến lược từ các công ty lớn.
Các hợp đồng tương lai cho thấy thị trường cổ phiếu châu Âu và Mỹ sẽ mở cửa tăng điểm trong phiên giao dịch tiền mặt cuối cùng của tuần. Hiện hợp đồng DE40 tăng gần 0,81%, trong khi US100 - đại diện cho nhóm cổ phiếu công nghệ - tăng khoảng 0,5%. Đà tăng này đến từ việc thị trường tiếp tục phản ứng tích cực với dữ liệu CPI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng công bố ngày hôm qua, đồng thời phản ánh cách tiếp cận tương đối “ôn hòa” của thị trường đối với quyết định chính sách mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Đáng chú ý, trong thông cáo lần này, BoJ không đề cập đến kế hoạch đã công bố hồi tháng 9 về việc bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán thông qua bán lại các quỹ ETF mà ngân hàng đang nắm giữ. Theo các thông tin hồi tháng 9, quá trình này dự kiến chỉ bắt đầu vào đầu năm 2026. Nhờ đó, chỉ số JP225 của Nhật Bản hiện tăng 0,95% trong phiên hôm nay.
Những sự kiện cần chú ý trong phiên hôm nay:
20:30, Canada - Doanh số bán lẻ tháng 10:
-
Doanh số bán lẻ: dự báo 0,0% m/m; trước đó -0,7% m/m
20:30, Canada - Doanh số bán lẻ lõi tháng 10:
-
Doanh số bán lẻ lõi: dự báo 0,0% m/m; trước đó 0,2% m/m
16:00, Hoa Kỳ - Khảo sát lạm phát Đại học Michigan tháng 12:
-
Kỳ vọng của người tiêu dùng: dự báo 55,0; trước đó 55,0
-
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng: dự báo 53,5; trước đó 53,3
-
Dự báo lạm phát 5 năm: dự báo 3,2%; trước đó 3,2%
-
Dự báo lạm phát 1 năm tới: dự báo 4,1%; trước đó 4,1%
⏫US100 tăng hơn 1%
Mở phiên Mỹ: Phố Wall kết thúc tuần với tín hiệu tích cực
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của đại học Michigan thấp hơn dự kiến!
Họp báo BoJ - Phát biểu của Ueda
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.