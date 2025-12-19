Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ từ Canada; dữ liệu của Đại học Michigan từ Hoa Kỳ

Các hợp đồng tương lai cho thấy thị trường cổ phiếu châu Âu và Mỹ sẽ mở cửa tăng điểm trong phiên giao dịch tiền mặt cuối cùng của tuần. Hiện hợp đồng DE40 tăng gần 0,81%, trong khi US100 - đại diện cho nhóm cổ phiếu công nghệ - tăng khoảng 0,5%. Đà tăng này đến từ việc thị trường tiếp tục phản ứng tích cực với dữ liệu CPI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng công bố ngày hôm qua, đồng thời phản ánh cách tiếp cận tương đối “ôn hòa” của thị trường đối với quyết định chính sách mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Đáng chú ý, trong thông cáo lần này, BoJ không đề cập đến kế hoạch đã công bố hồi tháng 9 về việc bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán thông qua bán lại các quỹ ETF mà ngân hàng đang nắm giữ. Theo các thông tin hồi tháng 9, quá trình này dự kiến chỉ bắt đầu vào đầu năm 2026. Nhờ đó, chỉ số JP225 của Nhật Bản hiện tăng 0,95% trong phiên hôm nay.

Những sự kiện cần chú ý trong phiên hôm nay:

20:30, Canada - Doanh số bán lẻ tháng 10:

Doanh số bán lẻ: dự báo 0,0% m/m; trước đó -0,7% m/m

20:30, Canada - Doanh số bán lẻ lõi tháng 10:

Doanh số bán lẻ lõi: dự báo 0,0% m/m; trước đó 0,2% m/m

16:00, Hoa Kỳ - Khảo sát lạm phát Đại học Michigan tháng 12: