Mở phiên Mỹ: Phố Wall kết thúc tuần với tín hiệu tích cực

Phiên mở cửa của ngày thứ Sáu trước kỳ nghỉ lễ diễn ra trong bầu không khí vô cùng tích cực, khi các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt tăng mạnh. Chỉ số S&P 500 dao động quanh mốc 6.800 điểm, tăng khoảng 0,7%, trong khi Nasdaq tăng 1%, phản ánh sự quay trở lại dần dần của khẩu vị rủi ro sau những biến động gần đây trên thị trường. Đà tăng đang cho thấy sự lan tỏa, không xuất hiện dấu hiệu hoảng loạn hay đảo chiều mạnh, cho thấy nhà đầu tư ngày càng chấp nhận bối cảnh mới về lãi suất và lạm phát, đồng thời dần thích nghi với mức độ biến động hiện tại của thị trường.

Những tác động từ cuộc họp gần đây của Fed và loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô, bao gồm số liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, đang dần lắng xuống. Các yếu tố này đã củng cố câu chuyện về khả năng cắt giảm lãi suất trong năm 2026 và sự chú ý của thị trường hiện đang chuyển dần từ chính sách tiền tệ sang các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và triển vọng lợi nhuận. Đồng thời, biến động liên quan đến ngày đáo hạn kỷ lục của các công cụ phái sinh hôm nay vẫn được kiểm soát tốt, góp phần duy trì một phiên giao dịch ổn định và trật tự, qua đó nâng cao tâm lý an tâm của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lễ.

Nguồn: xStation5

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) tăng mạnh sau một cú bứt phá rõ rệt, sau nhiều ngày tích lũy và một nhịp điều chỉnh trước đó, cho thấy lực mua đang quay trở lại thị trường. Giá đã vượt lên trên các đường trung bình động EMA 25, 50 và 100 kỳ, vốn đang bắt đầu hướng lên và đóng vai trò là vùng hỗ trợ vững chắc cho đà tăng hiện tại, qua đó củng cố lợi thế cho bên mua. Chỉ báo RSI đang tiến dần lên các mức cao hơn nhưng vẫn nằm dưới vùng quá mua theo tiêu chuẩn, cho thấy thị trường vẫn còn dư địa tăng tiếp mà chưa rơi vào trạng thái quá nóng. Sau một chuỗi đáy cục bộ cao dần, thị trường đang hình thành cấu trúc đáy sau cao hơn đáy trước, và việc vượt qua các đỉnh ngắn hạn gần đây mở ra khả năng kiểm tra các vùng kháng cự tiếp theo quanh mức đỉnh của tuần này. Nguồn: xStation5

Tin doanh nghiệp

CoreWeave shares (CRWV.US): Cổ phiếu tăng hơn 10% trong phiên hôm nay sau khi Citi khôi phục khuyến nghị “mua”, dù nhấn mạnh rủi ro cao nhưng đánh giá nhu cầu rất mạnh và khả năng hiển thị tốt về công suất tính toán. Mặc dù ngân hàng hạ giá mục tiêu xuống 135 USD từ mức trên 190 USD trước đó, Citi cho biết công suất gần như đã được bán hết đến năm 2026, với các cuộc thảo luận với khách hàng đã kéo dài sang năm 2027. Các nhà phân tích cho rằng những trì hoãn ngắn hạn không làm thay đổi triển vọng tích cực, và tăng trưởng của công ty dự kiến sẽ tăng tốc vào năm 2026.

Palo Alto Networks shares (PANW.US): Cổ phiếu tăng sau khi công ty công bố mở rộng quan hệ đối tác với Google Cloud nhằm ứng phó với làn sóng tấn công mạng ngày càng gia tăng nhắm vào các hệ thống trí tuệ nhân tạo và hạ tầng đám mây. Theo báo cáo mới nhất của Palo Alto, gần như tất cả các doanh nghiệp được khảo sát đều đã trải qua ít nhất một cuộc tấn công vào môi trường AI trong năm qua, và hơn 40% tổ chức ghi nhận sự gia tăng đáng kể các mối đe dọa nhắm vào API. Quan hệ hợp tác mới hướng tới việc cung cấp bảo mật toàn diện cho các giải pháp AI, từ giai đoạn phát triển phần mềm đến vận hành trên Google Cloud.

Nike shares (NKE.US): Cổ phiếu giảm khoảng 10% dù công ty vượt kỳ vọng thị trường về doanh thu và lợi nhuận trong quý tài chính thứ hai. Phản ứng của nhà đầu tư cho thấy các kết quả vượt kỳ vọng trong ngắn hạn ngày càng kém quan trọng, trong khi mối lo chính tập trung vào biên lợi nhuận thu hẹp, sự suy yếu tại Trung Quốc và thiếu một câu chuyện phục hồi thuyết phục. Doanh số được duy trì chủ yếu nhờ quay lại kênh bán buôn, nhưng phải đánh đổi bằng lợi nhuận. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống 40,6%, chịu tác động từ thuế quan và các chương trình khuyến mãi mạnh tay nhằm giảm hàng tồn kho. Riêng thị trường Trung Quốc đặc biệt yếu, với doanh số giảm hai chữ số và áp lực lợi nhuận kéo dài.

NANO Nuclear Energy shares (NNE.US): Cổ phiếu tăng khoảng 2% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh và kế hoạch đẩy nhanh tiến độ dự án lò phản ứng KRONOS MMR. Công ty đang sở hữu vị thế tiền mặt mạnh, và ban lãnh đạo dự kiến sớm nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng, đồng thời tiếp tục các thủ tục cấp phép liên quan.