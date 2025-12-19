⏫US100 tăng hơn 1%

Các “ông lớn” công nghệ dẫn đầu đà tăng

Ngành công nghệ một lần nữa giành lại vai trò dẫn dắt trên Phố Wall, kéo hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng hơn 1%. Giới đầu tư phản ứng tích cực trước thông tin một liên danh do Oracle Corp. dẫn đầu đang xúc tiến thương vụ mua lại TikTok. Tâm lý thị trường còn được củng cố thêm nhờ đà tăng tiếp diễn của Micron Technology và Nvidia Corp., trong đó Nvidia đang là cổ phiếu dẫn đầu nhóm công nghệ vốn hóa lớn.

Hỗ trợ cho xu hướng đi lên này là dòng tiền đổ vào thị trường cổ phiếu Mỹ ở mức gần kỷ lục. Theo dữ liệu dòng vốn, cổ phiếu Mỹ ghi nhận khoảng 78 tỷ USD vốn vào trong tuần kết thúc ngày 17/12 - mức cao nhất trong một năm và là một trong những tuần có dòng tiền vào lớn nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, cổ phiếu công nghệ lần đầu tiên trong ba tuần ghi nhận dòng tiền ròng dương.

Yếu tố “Triple Witching”

Diễn biến thị trường hôm nay còn được khuếch đại bởi hiện tượng “triple witching” - thời điểm đáo hạn hàng quý của quyền chọn cổ phiếu, quyền chọn chỉ số và hợp đồng tương lai. Các nhà phân tích ước tính khoảng 7,1 nghìn tỷ USD giá trị danh nghĩa đang đến hạn, một sự kiện mang tính cơ học thường khiến khối lượng giao dịch tăng mạnh và giá biến động đáng kể.

Ngoài các yếu tố kỹ thuật ngắn hạn, nhà đầu tư ngày càng chú ý đến “Santa Claus rally” - hiện tượng thống kê cho thấy thị trường thường tăng trong hai tuần cuối năm. Dữ liệu lịch sử cho thấy kể từ năm 1928, chỉ số S&P 500 đã tăng trong khoảng thời gian này tới 75% số năm. Các chiến lược gia tại nhiều tổ chức tài chính lớn, trong đó có Goldman Sachs, cho rằng dù biến động gần đây gia tăng, các nền tảng cơ bản cho một nhịp hồi phục cuối năm vẫn khá vững chắc.

Triển vọng kỹ thuật: Thử thách các đỉnh mới

US100 tăng khoảng 1% trong ngày hôm nay, nối tiếp đà tăng của phiên thứ Năm. Sau khi hợp đồng được chuyển kỳ hạn gần đây, chỉ số hiện đang kiểm định vùng 25.500 điểm. Nếu vượt bền vững mốc này, US100 sẽ thiết lập đỉnh mới trong tuần và đưa mức sinh lời của tháng trở lại vùng dương, đảo ngược tâm lý thận trọng đã xuất hiện hồi đầu tháng 12.