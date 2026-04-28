CẬP NHẬT MỚI: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất rút khỏi OPEC💥

United Arab Emirates hôm nay đã công bố một quyết định mang tính lịch sử: rút khỏi OPEC và OPEC+ có hiệu lực từ ngày 1/5/2026. UAE là thành viên của liên minh này từ năm 1967 — ban đầu thông qua Tiểu vương quốc Abu Dhabi, và sau khi liên bang chính thức được thành lập vào năm 1971, nước này tiếp tục duy trì tư cách thành viên đầy đủ. Quyết định này được đưa ra dựa trên lợi ích quốc gia và mong muốn có sự linh hoạt cao hơn trong chính sách sản lượng, không còn phải tuân theo hạn ngạch sản xuất do khối áp đặt.

Nguồn: Official Message Provided, via JavierBlas on X

Hiện tại, UAE sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày và đặt mục tiêu tăng lên 5 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Sau khi rời OPEC, nhà sản xuất này cho biết sẽ tăng sản lượng một cách từ từ và có trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thị trường — không bị ràng buộc bởi hạn ngạch cứng. Một yếu tố bổ sung là cuộc khủng hoảng kéo dài tại Vịnh Ba Tư và các gián đoạn tại eo biển Hormuz, vốn đã gây bất ổn nguồn cung dầu toàn cầu trong nhiều tháng qua.

Giá dầu thô giảm nhẹ ngay sau thông báo, nhưng thị trường nhanh chóng thu hẹp phần lớn mức giảm. Giá WTI lùi từ khoảng 105–106 USD xuống 103,98 USD/thùng, trong khi cả ba đường EMA (50, 100, 200) vẫn nằm dưới mức giá hiện tại. Các nhà phân tích, bao gồm UBS, cảnh báo rằng việc UAE rời khỏi OPEC sẽ làm suy yếu khả năng của khối trong việc bảo vệ giá dầu trong giai đoạn kinh tế suy yếu. UAE hiện là một trong những nhà sản xuất lớn nhất của tổ chức này. Nguồn: xStation