Tin đầu ngày: Thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ quay lại xu hướng giảm; Giá dầu Brent vượt mốc 100 USD ❗

Phiên giao dịch ngày thứ Năm trên các thị trường chứng khoán ở Europe, United States và Asia tiếp tục ghi nhận một làn sóng bán tháo mới trên các thị trường cổ phiếu lớn.

Hai yếu tố chính đang gây áp lực lên thị trường gồm: Sự leo thang của xung đột tại Trung Đông, những vấn đề thanh khoản trong lĩnh vực tài chính của Mỹ.

Trên thị trường cổ phiếu, Nasdaq Composite hiện giảm 1,45% và Dow Jones Industrial Average giảm 1,3%.

Tại châu Âu, DAX giảm 0,29%, CAC 40 giảm 0,71%, và WIG20 giảm 0,65%.

Giá dầu thô tăng trong ngày hôm nay, với Brent quay trở lại trên 101 USD/thùng. Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ hôm nay cũng xuất hiện nhiều thông tin trái chiều.

Lãnh đạo Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng vũ lực trước bất kỳ cuộc tấn công nào và để ngỏ khả năng mở thêm các mặt trận mới nếu Israel và United States tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Trong khi đó, Donald Trump cho biết mục tiêu quan trọng nhất là thay đổi chế độ tại Iran, còn việc giá dầu tăng chỉ là vấn đề thứ yếu.

Cùng lúc, xuất hiện thông tin rằng Nhà Trắng đang xem xét tạm thời đình chỉ áp dụng Jones Act, đạo luật năm 1920 yêu cầu hàng hóa vận chuyển giữa các cảng của Mỹ phải sử dụng tàu đóng tại Mỹ, thuộc sở hữu của công ty Mỹ và có thủy thủ đoàn người Mỹ.

Ngoài ra, phát biểu từ một phó quan chức Iran cho biết không có kế hoạch rải thủy lôi tại Strait of Hormuz, phần nào làm dịu bớt lo ngại về xung đột.

Quay trở lại với thị trường chứng khoán, ngân hàng và lĩnh vực tài chính là một trong những nhóm yếu nhất khi phiên Mỹ bắt đầu. Áp lực đến từ lo ngại chi phí vốn tăng khi giá dầu cao, cùng với những vấn đề ngày càng rõ rệt trong thị trường private credit.

Morgan Stanley đã hạn chế việc rút vốn khỏi North Haven Private Income Fund sau khi nhà đầu tư yêu cầu rút khoảng 11% cổ phần, trong khi điều lệ quỹ chỉ cho phép chi trả tối đa 5% mỗi quý.

Sự thiếu tin tưởng của thị trường còn bị gia tăng bởi các chỉ trích từ Glendon Capital, cáo buộc Blue Owl Capital và một số tổ chức cho vay tư nhân khác đánh giá thấp mức lỗ thực tế trong danh mục đầu tư. Thị trường coi đây là tín hiệu cho thấy các vấn đề có thể nghiêm trọng hơn so với những gì các định giá chính thức phản ánh.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD một lần nữa là đồng tiền mạnh nhất, tiếp theo là Canadian Dollar đang tăng giá. Trong khi đó, các đồng tiền Antipodean (như Australian Dollar và New Zealand Dollar) lại ghi nhận mức giảm mạnh nhất.

Sức mạnh của đồng USD cũng ảnh hưởng đến kim loại quý trong ngày hôm nay. Giá Gold giảm 0,8% xuống khoảng 5.100 USD.