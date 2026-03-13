Lịch kinh tế: Chỉ số PCE của Mỹ được chú ý!

Hôm nay được dự báo sẽ là một ngày đặc biệt đáng chú ý đối với nhà đầu tư và các nhà phân tích thị trường. Sự kiện nổi bật nhất là việc Mỹ công bố dữ liệu PCE tháng 1, chỉ số đo lường chi tiêu tiêu dùng cá nhân của người Mỹ. Đây là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi và đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng các quyết định lãi suất. Ngoài ra, thị trường cũng sẽ theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô từ châu Âu và châu Á, bao gồm GDP, sản xuất công nghiệp, lạm phát và thị trường lao động. Những dữ liệu này có thể tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư, tỷ giá tiền tệ, cũng như thị trường cổ phiếu và hàng hóa.
Lịch kinh tế hôm nay (giờ VN)
Anh
-
GDP tháng 1 (m/m): 0,2% (dự báo: 0,1%)
-
GDP tháng 1 (q/q): 0,3% (dự báo: 0,1%)
-
GDP tháng 1 (y/y): 0,9% (dự báo: 0,7%)
-
Sản xuất công nghiệp tháng 1 (m/m): 0,2% (dự báo: -0,9%)
-
Sản xuất chế tạo tháng 1 (m/m): 0,2% (dự báo: -0,5%)
-
Sản xuất công nghiệp (y/y): 0,6% (dự báo: 0,5%)
-
Sản xuất chế tạo (y/y): 1,5% (dự báo: 0,5%)
-
Cán cân thương mại tháng 1: -22,1 tỷ GBP (dự báo: -22,72 tỷ GBP)
-
Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng Q1: 3,5%
Pháp
-
Lạm phát CPI (m/m) tháng 2: 0,7% (dự báo: -0,3%)
-
Lạm phát HICP (m/m): 0,8% (dự báo: -0,4%)
-
Lạm phát CPI (y/y): 1% (dự báo: 0,3%)
-
Lạm phát HICP (y/y): 1,1% (dự báo: 0,4%)
17:00 - Eurozone
-
Sản xuất công nghiệp điều chỉnh mùa vụ (m/m): 0,6% (dự báo: -1,4%)
-
Sản xuất công nghiệp điều chỉnh ngày làm việc (y/y): 1,4% (dự báo: 1,2%)
19:30 - Canada
-
Tỷ lệ thất nghiệp tháng 2: 6,6% (dự báo: 6,5%)
-
Thay đổi việc làm: 10,5 nghìn (dự báo: -24,8 nghìn)
-
Việc làm toàn thời gian: +44,9 nghìn
-
Việc làm bán thời gian: -69,7 nghìn
-
Doanh số hàng hóa (m/m): -3,2% (dự báo: 0,6%)
-
Công suất sử dụng Q4: 78,5%
19:30 - Mỹ
-
Chi tiêu cá nhân (m/m) tháng 1: 0,3% (dự báo: 0,4%)
-
PCE Core (m/m): 0,4% (dự báo: 0,4%)
-
PCE (m/m): 0,3% (dự báo: 0,4%)
-
PCE Core (y/y): 3,1% (dự báo: 3%)
-
PCE (y/y): 2,9% (dự báo: 2,9%)
-
GDP điều chỉnh Q4 (annualized): 1,4% (dự báo: 4,4%)
-
Tiêu dùng cá nhân điều chỉnh Q4: 2,4% (dự báo: 3,5%)
-
GDP Deflator (q/q): 3,7%
-
PCE Core điều chỉnh (q/q): 2,7% (dự báo: 2,9%)
-
Thu nhập cá nhân (m/m): 0,4% (dự báo: 0,3%)
-
Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền (sơ bộ): 1,1% (dự báo: -1,4%)
-
Đơn hàng vốn phi quốc phòng: 0,5% (dự báo: 1%)
21:00 - Mỹ
-
University of Michigan Consumer Sentiment Index sơ bộ tháng 3: 55 (dự báo: 56,6)
-
Kỳ vọng lạm phát ngắn và dài hạn: 3,4% / 3,3%
-
JOLTS Job Openings tháng 1: 6,7 triệu (dự báo: 6,542 triệu)
