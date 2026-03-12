Giá hợp đồng tương lai gia súc giảm do cuộc đình công tại nhà máy JBS, giá ngô tăng và tình hình Trung Đông bất ổn 📌

Hợp đồng tương lai gia súc sống tại Mỹ (CATTLE) vẫn chịu áp lực giảm, khi thị trường phản ứng với tâm lý vĩ mô xấu đi (đà điều chỉnh trên S&P 500 và thị trường chứng khoán Mỹ), chi phí thức ăn chăn nuôi từ ngô tăng, cùng với lo ngại về nhu cầu trong tương lai. Một yếu tố rủi ro bổ sung cho ngành là khả năng đình công tại nhà máy của JBS ở Greeley, Colorado, điều này có thể làm gián đoạn hoạt động giết mổ và logistics trong chuỗi cung ứng thịt bò.

Đằng sau đợt bán tháo là việc các quỹ đầu tư lớn giảm vị thế mua, xu hướng đã kéo dài trong vài phiên gần đây. Khi các mức kỹ thuật quan trọng bị phá vỡ, hoạt động bán theo thuật toán và kỹ thuật tiếp tục đẩy nhanh đà giảm của giá.

Thị trường hiện bắt đầu định giá kịch bản trong đó giá xăng cao hơn và tâm lý kinh tế yếu đi có thể hạn chế chi tiêu của hộ gia đình, đặc biệt đối với các loại protein đắt tiền như thịt bò.

Bối cảnh rộng hơn của đợt giảm giá là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, điều đã đẩy giá dầu tăng trong hơn một tuần và gây áp lực lên các tài sản rủi ro.

Sự tăng vọt của giá năng lượng cùng với đà yếu trên Phố Wall đã kích hoạt một làn sóng “risk-off” trên thị trường, và điều này cũng tác động tiêu cực đến hợp đồng tương lai gia súc sống.

Ở thị trường giao ngay, tình hình có phần phức tạp hơn: các nhà máy chế biến gần đây mua gia súc với giá thấp hơn, nhưng biên lợi nhuận của họ vẫn âm. Điều này cho thấy rằng dù giá gia súc giảm, ngành chế biến vẫn chưa thực sự cải thiện hiệu quả hoạt động. Trong khi đó, sản lượng giảm lại đang hỗ trợ giá thịt bò bán buôn. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, giá thịt bò đang tăng, cho thấy thị trường thịt thực tế vẫn tương đối khan hiếm, dù hợp đồng tương lai đang chịu áp lực giảm. Nguồn: xStation5

