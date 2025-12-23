CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EUR/USD giảm sau khi công bố báo cáo GDP quý 3 của Mỹ 📌

20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu GDP
-
GDP (Quý 3): thực tế 4,3% QoQ; dự báo 3,3% QoQ; kỳ trước 3,8% QoQ
-
Chỉ số giá GDP (Quý 3): thực tế 3,7% QoQ; dự báo 2,7% QoQ; kỳ trước 2,1% QoQ
-
Giá PCE (Quý 3): thực tế 2,8%; dự báo 2,9%; kỳ trước 2,1%
-
Giá PCE lõi (Quý 3): thực tế 2,90%; dự báo 2,90%; kỳ trước 2,60%
-
Doanh số GDP (Quý 3): thực tế 4,6%; kỳ trước 7,5%
-
Chi tiêu tiêu dùng thực (Quý 3): thực tế 3,5%; kỳ trước 2,5%
GDP thực của Mỹ tăng mạnh với tốc độ thường niên 4,3% trong quý III năm 2025, tăng tốc so với mức 3,8% của quý II. Động lực chính đến từ chi tiêu tiêu dùng tăng nhanh hơn, cùng với sự phục hồi của xuất khẩu và chi tiêu chính phủ, trong khi đầu tư suy giảm và nhập khẩu giảm. Áp lực lạm phát gia tăng, với chỉ số giá PCE tăng 2,8% (PCE lõi 2,9%), cao hơn so với quý II, và chỉ số giá của tổng chi tiêu trong nước (gross domestic purchases) tăng 3,4%. Doanh số cuối cùng thực cho khu vực tư nhân trong nước tăng nhẹ lên 3,0%, thu nhập quốc nội thực (GDI) chỉ tăng khiêm tốn 2,4%, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng vọt thêm 166,1 tỷ USD, đánh dấu sự cải thiện mạnh so với quý trước.
20:30, Hoa Kỳ - Đơn hàng hàng hóa bền tháng 10:
-
Đơn hàng hàng hóa bền: thực tế -2,2% MoM; dự báo -1,5% MoM; kỳ trước 0,7% MoM
-
Đơn hàng hàng hóa bền lõi: thực tế 0,2% MoM; dự báo 0,3% MoM; kỳ trước 0,7% MoM
-
Hàng hóa bền không bao gồm quốc phòng: thực tế -1,5% MoM; kỳ trước 0,1% MoM
-
Hàng hóa bền không bao gồm vận tải: dự báo 0,3% MoM; kỳ trước 0,6% MoM
Đơn hàng hàng hóa bền của Mỹ giảm 2,2% so với tháng trước trong tháng 10, xuống còn 307,4 tỷ USD, chấm dứt chuỗi hai tháng tăng liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu là do đơn hàng thiết bị vận tải giảm mạnh 6,5%, làm giảm tổng giá trị khoảng 7,2 tỷ USD. Tuy nhiên, nhu cầu cơ bản vẫn tương đối vững, khi đơn hàng loại trừ vận tải tăng 0,2%, trong khi đơn hàng lõi không bao gồm quốc phòng giảm 1,5%. Điều này cho thấy động lực tiêu đề suy yếu, nhưng mức độ chậm lại bên dưới bề mặt không quá nghiêm trọng.
