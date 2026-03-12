Thị trường nổi bật: EURUSD

Cặp tiền EURUSD tiếp tục chịu áp lực giảm, hiện giao dịch quanh 1,1530. Diễn biến giá hôm nay chịu ảnh hưởng bởi sự bất ổn toàn cầu cũng như các yếu tố kinh tế vĩ mô ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ tình hình địa chính trị, thị trường hàng hóa và các phát biểu từ ngân hàng trung ương, nhằm tìm tín hiệu về hướng đi tương lai của chính sách tiền tệ.

Nguồn: xStation5

Những yếu tố đang tác động đến EURUSD hôm nay

1.Dòng tiền trú ẩn vào USD

Sự bất ổn toàn cầu tiếp tục hỗ trợ đồng USD. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và biến động trên thị trường vốn, nhà đầu tư có xu hướng chọn USD làm tài sản trú ẩn an toàn. Điều này khiến đồng euro chịu áp lực, làm cho cặp EURUSD khó phục hồi ngay cả khi dữ liệu kinh tế khu vực eurozone ở mức trung tính. Nếu tình hình địa chính trị xấu đi, đặc biệt tại Middle East, nhu cầu đối với USD có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn, qua đó hạn chế đà tăng của euro.

2. Cú sốc hàng hóa và yếu tố địa chính trị

Giá năng lượng và hàng hóa tăng đang làm tăng chi phí cho các nền kinh tế eurozone, đồng thời tạo áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, căng thẳng chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với rủi ro và tiếp tục ủng hộ đồng USD. Sự kết hợp của các yếu tố này khiến đồng euro kém hấp dẫn hơn, và thị trường cho rằng EURUSD có thể kiểm tra các mức đáy mới trong ngắn hạn.

3. Thị trường kỳ vọng ECB sẽ giữ lập trường “diều hâu”

Một số thành viên của European Central Bank cho rằng cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để đối phó với lạm phát tăng. Những phát biểu này mang lại hỗ trợ ngắn hạn cho đồng euro, vì thị trường cho rằng khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất đã giảm. Tuy nhiên, trước sức mạnh của USD, tác động tích cực này khá hạn chế và khó đảo ngược xu hướng giảm hiện tại của EURUSD.

4. Yếu tố kỹ thuật cho thấy EURUSD đang yếu

EURUSD vẫn giao dịch dưới các đường trung bình động quan trọng, cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế. Các chỉ báo động lượng và các mức hỗ trợ kỹ thuật cho thấy những nhịp phục hồi của euro có thể chỉ mang tính tạm thời.

5. Market Awaits PCE Data on Friday

Sau khi dữ liệu Consumer Price Index của Mỹ công bố hôm qua đúng kỳ vọng của thị trường nhưng vẫn cao hơn mức mà Fed mong muốn, nhà đầu tư hiện tập trung vào dữ liệu PCE vào thứ Sáu. PCE là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi.