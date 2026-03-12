Lịch kinh tế: Số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ sẽ được nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ

Hôm nay, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ, bởi cùng với dữ liệu CPI công bố hôm qua và báo cáo PCE dự kiến công bố vào ngày mai, những số liệu này sẽ cung cấp cái nhìn đầy đủ hơn về thị trường lao động và áp lực lạm phát.

Nếu số đơn xin trợ cấp ổn định hoặc giảm, điều này có thể giúp giảm bớt lo ngại về sức khỏe thị trường lao động và có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về chính sách của Federal Reserve. Ngược lại, nếu số liệu cao hơn, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng về việc tiếp tục tăng lãi suất.

Ngoài Mỹ, thị trường cũng chú ý đến dữ liệu kinh tế từ nhiều quốc gia như China, Turkey, Czech Republic, Poland, India, Canada và New Zealand, nhằm đánh giá tổng thể xu hướng kinh tế toàn cầu, bao gồm sản xuất, bán lẻ và thương mại quốc tế.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

16:30 - Vương Quốc Anh , Bài phát biểu công khai của Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey

19:30 - Mỹ, Thương mại quốc tế, tháng 1:

Cán cân thương mại: -66,6 tỷ USD (dự báo: -70,3 tỷ USD)

Xuất khẩu: 287,3 tỷ USD

Nhập khẩu: 357,6 tỷ USD

19:30 - Mỹ, Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (tuần): 215.000 (dự báo: 213.000)

19:30 - Mỹ, Giấy phép xây dựng tháng 1: 1.408.000 (dự báo: 1.455.000)

19:30 - Mỹ, Nhà ở khởi công tháng 1: 1.350.000 (dự báo: 1.404.000)

19:30 - Canada

Giấy phép xây dựng (m/m), tháng 1: -1,1% (dự báo: 6,8%)

Doanh số bán buôn (m/m), tháng 1: -0,5% (dự báo: 2%)

Cán cân thương mại (CAD), tháng 1: -0,95 tỷ CAD (dự báo: -1,31 tỷ CAD)

21:30 - Mỹ, Thay đổi tồn kho khí tự nhiên (tuần): -42 tỷ (trước đó: -132 tỷ)

22:00 - Bài phát biểu công khai của thành viên Hội đồng Fed: Michelle Bowman