CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD giảm nhẹ do lạm phát CPI của Đức 📌

- Dữ liệu không cho thấy sự bất ngờ
- Dữ liệu không cho thấy sự bất ngờ
14:00 – Đức: Dữ liệu lạm phát tháng 10
- CPI của Đức (theo tháng): thực tế +0,3% MoM, dự báo +0,3%, kỳ trước +0,2%
- CPI của Đức (theo năm): thực tế +2,3% YoY, dự báo +2,3%, kỳ trước +2,4%
- HICP của Đức (theo tháng): thực tế +0,3% MoM, dự báo +0,3%, kỳ trước +0,2%
- HICP của Đức (theo năm): thực tế +2,3% YoY, dự báo +2,3%, kỳ trước +2,4%
Kết quả công bố không tạo ra bất ngờ, khi các con số phù hợp với kỳ vọng và sát với mục tiêu trung hạn 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Điều này ủng hộ lập trường tạm dừng nới lỏng chính sách tiền tệ của ECB. Sau khi dữ liệu được công bố, tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ, mở rộng lên trên mức 1,158.
Nguồn: xStation5
"Sắc đỏ" tràn ngập thị trường tài chính🚨
CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán buôn và sản xuất của Canada cao hơn dự kiến 📊
Micron tăng giá DRAM lên mức cao kỷ lục
🚩Giá ca cao và cà phê tương lai giảm mạnh sau các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nam Mỹ 📉
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.