🚩Chỉ số US500 suy yếu trước khi phố Wall mở cửa, chỉ số VIX tăng vọt 6%

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) đang ghi nhận mức giảm rõ rệt trước khi thị trường Mỹ mở cửa, khi tâm lý trên thị trường cổ phiếu vẫn khá thận trọng do giá năng lượng – đặc biệt là dầu – tiếp tục tăng. Thị trường cũng chịu áp lực sau các thông tin về cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Iran, trong đó Trung Quốc được cho là đã gây sức ép mạnh để đảm bảo tự do hàng hải hoàn toàn qua eo biển Hormuz.
Các nhà đầu tư lo ngại rằng xung đột tại Trung Đông có thể kéo dài, trong khi căng thẳng tại khu vực Vịnh Ba Tư ngày càng leo thang. Chỉ số USD Index đang tiến gần mốc 100 điểm, phục hồi lại các mức giảm kéo dài nhiều tháng so với rổ tiền tệ chính. Đồng thời, lợi suất trái phiếu tăng cũng gây thêm áp lực lên các tài sản rủi ro.
Trong ngắn hạn, US500 có thể tiếp tục dao động theo đường xu hướng hỗ trợ phía dưới, tuy nhiên nếu phá vỡ mốc 6800 điểm, thị trường có thể chịu áp lực quay lại kiểm tra vùng đáy cục bộ quanh 6720 điểm. Chỉ báo RSI trên khung 5 phút đã giảm xuống gần 30, cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán.
Vào 12:30 AM GMT, Mỹ sẽ công bố các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, bao gồm doanh số bán lẻ và báo cáo việc làm NFP. Nếu dữ liệu quá mạnh, điều này có thể tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn hoặc đúng kỳ vọng có thể phần nào giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát. Kịch bản rủi ro nhất là dữ liệu cao hơn nhiều so với dự báo hoặc thấp hơn đáng kể, vì trường hợp sau có thể làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng thêm 3 điểm cơ bản lên gần 4,2%, và đà tăng này đang hướng tới mức tăng mạnh nhất theo tuần kể từ tháng 4. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm khoảng 0,5%.
Trong đêm, Iran đã phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một số quốc gia vùng Vịnh. Trong khi đó, Israel và Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào Iran. Người dân tại Dubai đã nhận được cảnh báo tên lửa vào thứ Sáu, còn Saudi Arabia, Kuwait và Bahrain cũng báo cáo về các cuộc tấn công.
US500, VIX (M5 interval)
Nguồn: xStation5
Chỉ số VIX (thước đo mức độ sợ hãi của thị trường) đã tăng lên mức cao cục bộ, sau khi tạm thời giảm xuống dưới 23 trong phiên giao dịch đêm. Nhu cầu phòng hộ rủi ro (hedging) trước khả năng thị trường tiếp tục giảm vẫn rất mạnh, khi nhà đầu tư đánh giá liệu mức định giá cổ phiếu hiện tại có thể duy trì được hay không trong bối cảnh lợi suất tăng và áp lực lạm phát quay trở lại.
Nguồn: xStation5
