Giá dầu tăng vọt 8% 📈

Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) trên thị trường toàn cầu đã tăng hơn 8% trong hôm nay, vượt mức 90 USD/thùng. Như vậy, giá dầu hiện chỉ còn cách khoảng 10% so với mốc tâm lý 100 USD/thùng.

Đây có thể là thời điểm thích hợp để so sánh phản ứng của thị trường hiện tại với đợt tăng giá dầu vào tháng 2/2022, khi Nga bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine. Khi đó, mức tăng của giá dầu lớn hơn nhiều: giá đã tăng từ khoảng 94 USD lên 132 USD/thùng, tương đương mức tăng khoảng 40%, cao hơn đáng kể so với đà tăng hiện nay.

Hiện tại, giá dầu đã tăng khoảng 20% kể từ khi xung đột bắt đầu. Nếu kịch bản tương tự năm 2022 lặp lại, giá dầu có thể tăng lên khoảng 110 USD/thùng. Tuy nhiên, Trung Đông có tầm quan trọng lớn hơn nhiều đối với thị trường dầu toàn cầu so với Ukraine hay thậm chí cả Nga. Quan sát biểu đồ cho thấy rằng, dù khi đó thị trường từng trải qua tình trạng gần như “tê liệt năng lượng”, nhưng đà tăng mang tính đầu cơ đã dừng lại từ tháng 3, và giá dầu cuối cùng không thể quay lại các đỉnh trước đó.

Ở thời điểm hiện tại, nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz, cùng với khả năng các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại UAE hoặc Qatar bị tấn công kéo dài nhiều tuần, có thể tạo ra tiềm năng lớn hơn cho việc giá dầu tiếp tục tăng do đầu cơ. Diễn biến sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột và liệu Iran còn khả năng tiến hành các cuộc tấn công vào các quốc gia láng giềng hay không.

Một yếu tố quan trọng khác có thể đến từ Trung Quốc, quốc gia phụ thuộc vào nguồn dầu nhập khẩu từ Iran và có thể trở thành nạn nhân kinh tế của cuộc xung đột tại Trung Đông. Câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có thể thuyết phục Iran không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực, đồng thời đảm bảo hoạt động vận chuyển dầu tiếp tục diễn ra qua eo biển Hormuz, Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb hay không

OIL (D1)

Nguồn: xStation5