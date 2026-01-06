CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD giảm nhẹ; Tăng trưởng dịch vụ của Mỹ chậm lại trong tháng 12 do nhu cầu suy yếu 📌

02:45 PM BST, Hoa Kỳ – Dữ liệu PMI tháng 12:
PMI Dịch vụ S&P Global: thực tế 52,5; dự báo 52,9; trước đó 54,1
PMI Tổng hợp S&P Global: thực tế 52,7; dự báo 53,0; trước đó 54,2
Khu vực dịch vụ của Mỹ tiếp tục mở rộng trong tháng 12, tuy nhiên đà tăng trưởng đã chậm lại rõ rệt khi nhu cầu suy yếu và áp lực chi phí gia tăng. Chỉ số PMI chính giảm xuống 52,5 từ 54,1, đánh dấu tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 8 tháng. Lượng đơn hàng mới chỉ tăng nhẹ - mức tăng yếu nhất trong vòng 20 tháng - trong bối cảnh ngân sách của khách hàng bị thu hẹp, bất ổn chính sách và những trở ngại liên quan đến thuế quan tiếp tục gây sức ép lên hoạt động kinh doanh.
