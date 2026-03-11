Tóm tắt thị trường: Thị trường chờ đợi giải pháp cho vấn đề Trung Đông và chỉ số CPI của Mỹ 🕞

-
Các chỉ số chứng khoán châu Âu lại đổi hướng, trong bối cảnh kỳ vọng về khả năng giải quyết xung đột tại Iran. Phần lớn các chỉ số lớn tại “Lục địa già” đang ghi nhận mức giảm nhẹ. DAX của Germany dẫn đầu đà giảm với -0,7%, trong khi IBEX 35 và AEX hoạt động tương đối tốt hơn, tăng khoảng 0,1%.
-
Dữ liệu lạm phát của Đức đã được công bố. Lạm phát theo chỉ số HICP của châu Âu đạt 2,0% so với cùng kỳ năm trước và 0,4% so với tháng trước. CPI đạt 1,9% so với cùng kỳ năm trước và 0,2% so với tháng trước. Cả hai số liệu đều phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
-
Rheinmetall của Đức đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025. Mặc dù doanh thu tăng mạnh (9,9 tỷ euro, tăng 29%), biên lợi nhuận cải thiện đáng kể (lên 18,5%), và triển vọng tích cực (doanh thu dự kiến năm 2026 đạt 14 tỷ euro), nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của thị trường. Cổ phiếu của công ty giảm khoảng 5% sau báo cáo kết quả.
-
Porsche cho biết công ty có thể đối mặt với một đợt cắt giảm nhân sự khác. Đồng thời, hãng cũng đang xem xét tung ra các mẫu xe mới ở những phân khúc nhằm thúc đẩy lợi nhuận.
-
International Energy Agency đang ngày càng nghiêm túc cân nhắc việc giải phóng một phần dự trữ dầu mỏ. Các nhà báo của The Wall Street Journal cho biết những nhà hoạch định chính sách mà họ liên hệ nhận định rằng khối lượng dầu được giải phóng có thể lớn hơn mức 182 triệu thùng đã được tung ra vào năm 2022.
-
Oracle đã công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng thị trường; cổ phiếu tăng gần 9% trong giao dịch trước giờ mở cửa. Doanh thu tăng lên 17,19 tỷ USD và EPS đạt 1,79 USD. Mảng điện toán đám mây ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh nhất, lên tới 44%.
-
Thị trường hiện đang chờ dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ (Consumer Price Index). Dự báo đồng thuận cho thấy lạm phát so với cùng kỳ năm trước sẽ giữ ở mức 2,4%, trong khi chỉ số theo tháng có thể tăng từ 0,2% lên 0,3%.
