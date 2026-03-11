CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD giảm nhẹ sau báo cáo CPI phù hợp với dự kiến 📌

19:30 - Mỹ, Công bố dữ liệu lạm phát tháng 2:
-
CPI YoY: Thực tế 2,4% (Dự báo 2,4%, Trước đó 2,4%)
-
CPI MoM: Thực tế 0,3% (Dự báo 0,3%, Trước đó 0,2%)
-
Core CPI YoY: Thực tế 2,5% (Dự báo 2,5%, Trước đó 2,5%)
-
Core CPI MoM: Thực tế 0,2% (Dự báo 0,2%, Trước đó 0,3%)
Mặc dù số liệu tháng 1 khá thấp tạo nền thuận lợi cho tháng 2, giá tiêu dùng tại Mỹ vẫn duy trì ở mức tương đối thấp. Tuy nhiên, dữ liệu hiện tại đang bị bóp méo theo hướng giảm do tác động của việc chính phủ đóng cửa, và chưa phản ánh đợt tăng giá dầu gần đây đang bắt đầu ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng.
Nguồn: XTB Research
Cấu trúc của CPI nhìn chung vẫn ổn định, với Core Services — đặc biệt là Shelter và Airfares — tiếp tục là động lực chính của lạm phát. Tuy vậy, sự chậm lại của động lực Core CPI (từ 0,3% xuống 0,2% theo tháng) có thể giảm bớt áp lực cho Federal Reserve trong cuộc họp Federal Open Market Committee meeting sắp tới. Xét theo biến động ngắn hạn theo tháng:
-
Used Cars tiếp tục mang lại tác động giảm lạm phát đáng kể nhất.
-
Apparel và Energy Commodities ghi nhận sự tăng tốc mạnh về áp lực giá, chủ yếu do hiệu ứng nền thấp.
-
Giá phần mềm tăng 6,5%, đi ngược lại câu chuyện “SaaS-apocalypse” từng chi phối thị trường trong tháng 2.
Nguồn: XTB Research
EURUSD (M30)
Ban đầu, cặp tiền được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối phản ứng khá yếu với dữ liệu CPI mới công bố, cho thấy thị trường chưa có định hướng rõ ràng về chính sách tiền tệ của Mỹ trong bối cảnh dữ liệu tương lai còn nhiều bất định. Sau khoảng 30 phút, EURUSD tiếp tục giảm, rơi xuống dưới mốc quan trọng 1,1600 và đang cố gắng tìm hỗ trợ quanh khu vực 1,1580.
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.