CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền GBPUSD giảm nhẹ sau khi CPI của Anh công bố trái chiều

Dữ liệu từ Vương quốc Anh cho thấy áp lực giá cả trong nước đang giảm tương đối phù hợp với kỳ vọng, điều này làm đồng bảng Anh suy yếu trong bối cảnh khả năng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt giảm xuống và thị trường nghiêng hơn về khả năng cắt giảm lãi suất.
CPI Anh tháng 10 (M/M): 0,4% (dự báo 0,4%; trước đó 0,0%)
-
CPI (Y/Y): 3,6% (ước tính 3,5%; trước đó 3,8%)
-
CPI lõi (Y/Y): 3,4% (ước tính 3,4%; trước đó 3,5%)
-
CPI dịch vụ (Y/Y): 4,5% (ước tính 4,6%; trước đó 4,7%)
-
CPIH (Y/Y): 3,8% (ước tính 3,8%; trước đó 4,1%)
Theo ONS, tốc độ tăng CPIH chậm lại vào tháng 10/2025 phản ánh đóng góp giảm từ sáu nhóm hàng hóa - dịch vụ, được bù đắp một phần bởi đóng góp tăng từ bốn nhóm khác. Hai nhóm tạo ra tác động giảm lớn nhất là: nhà ở và dịch vụ hộ gia đình, nhà hàng và khách sạn. Nhóm đóng góp tăng mạnh nhất, bù đắp phần sụt giảm nói trên, đến từ: thực phẩm và đồ uống không cồn.
Nguồn: ONS
Nguồn: xStation
CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo của UoM cho thấy kỳ vọng lạm phát giảm 📌
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI của Mỹ vượt kỳ vọng một chút; EURUSD gần như đi ngang 📌
Thị trường nổi bật: USDJPY (21.11.2025)
CẬP NHẬT MỚI: GBPUSD giảm nhẹ sau kết quả trái chiều của chỉ số PMI Vương quốc Anh
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.