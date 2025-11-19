Đọc thêm
14:05 · 19 tháng 11, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền GBPUSD giảm nhẹ sau khi CPI của Anh công bố trái chiều

GBP/USD
Forex
-
-

Dữ liệu từ Vương quốc Anh cho thấy áp lực giá cả trong nước đang giảm tương đối phù hợp với kỳ vọng, điều này làm đồng bảng Anh suy yếu trong bối cảnh khả năng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt giảm xuống và thị trường nghiêng hơn về khả năng cắt giảm lãi suất.

CPI Anh tháng 10 (M/M): 0,4% (dự báo 0,4%; trước đó 0,0%)

  • CPI (Y/Y): 3,6% (ước tính 3,5%; trước đó 3,8%)

  • CPI lõi (Y/Y): 3,4% (ước tính 3,4%; trước đó 3,5%)

  • CPI dịch vụ (Y/Y): 4,5% (ước tính 4,6%; trước đó 4,7%)

  • CPIH (Y/Y): 3,8% (ước tính 3,8%; trước đó 4,1%)

Theo ONS, tốc độ tăng CPIH chậm lại vào tháng 10/2025 phản ánh đóng góp giảm từ sáu nhóm hàng hóa - dịch vụ, được bù đắp một phần bởi đóng góp tăng từ bốn nhóm khác. Hai nhóm tạo ra tác động giảm lớn nhất là: nhà ở và dịch vụ hộ gia đình, nhà hàng và khách sạn. Nhóm đóng góp tăng mạnh nhất, bù đắp phần sụt giảm nói trên, đến từ: thực phẩm và đồ uống không cồn.

 

Nguồn: ONS

 

Nguồn: xStation 

21 tháng 11, 2025, 22:10

21 tháng 11, 2025, 21:45

21 tháng 11, 2025, 17:29

21 tháng 11, 2025, 16:35

