NATGAS giảm mạnh 7% 🚨

Giá khí tự nhiên (NATGAS) đang trải qua một nhịp điều chỉnh mạnh, rời xa mức đỉnh tuần trước tại 5,5 USD/MMBTU và hiện đang kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4,3 USD. Đáng chú ý, tâm lý giảm giá vẫn duy trì ngay cả khi báo cáo EIA mang tính hỗ trợ được công bố.
Các kết luận chính:
-
Thị trường phớt lờ dữ liệu quá khứ: Báo cáo EIA cho thấy mức giảm tồn kho rất mạnh, -177 bcf (so với dự báo -166 bcf và mức -12 bcf của kỳ trước). Dữ liệu này phản ánh đợt lạnh đầu tháng 12 - lạnh nhất từ năm 2017. Tuy nhiên, thị trường hiện đang định giá cho tương lai chứ không phải quá khứ. Phản ứng giảm mạnh trước một báo cáo mạnh mẽ như vậy cho thấy nhu cầu đầu cơ yếu.
-
Thay đổi về thời tiết: Yếu tố chính dẫn đến đợt bán tháo là bản cập nhật mô hình thời tiết (NOAA). Dự báo cho nửa cuối tháng 12 cho thấy một đợt không khí nóng sẽ lan từ tây sang đông nước Mỹ, khiến số ngày cần sưởi (HDD) giảm mạnh trong giai đoạn quan trọng.
Nguồn: NOAA
-
Nguồn cung tiếp tục gây sức ép: Sản lượng khí đốt kỷ lục tại Mỹ đang tạo ra một mức trần cho giá mỗi khi tác động từ thời tiết suy yếu.
-
Tình hình kỹ thuật: Giá đang kiểm tra vùng hỗ trợ tại 4,3 USD/MMBTU, trùng với đường EMA 50 ngày - mức mà thị trường chưa quay lại kể từ ngày 20/10. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày cho thấy công cụ này vẫn chưa rơi vào vùng quá bán.
Nguồn: xStation
