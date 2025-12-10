CẬP NHẬT MỚI: Lượng dự trữ dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thấp hơn dự kiến.

Dự trữ Dầu Thô của EIA: -1,812 triệu thùng (Dự báo -1,3 triệu; Trước đó 0,574 triệu)
Dự trữ Sản phẩm chưng cất của EIA: 2,502 triệu thùng (Dự báo 1,15 triệu; Trước đó 2,059 triệu)
Dự trữ Dầu Thô Cushing của EIA: 0,308 triệu thùng (Trước đó -0,457 triệu)
Dự trữ Xăng của EIA: 6,397 triệu thùng (Dự báo 2,043 triệu; Trước đó 4,518 triệu)
Tin đầu ngày (12.12.2025): Bạc đạt đỉnh mới, EURUSD đạt mức cao nhất kể từ tháng 10
NATGAS giảm mạnh 7% 🚨
CẬP NHẬT MỚI: NATGAS đi ngang sau khi lượng tồn kho của EIA giảm cao hơn dự kiến.
⌚EURUSD đi ngang trước thềm cuộc họp FOMC
