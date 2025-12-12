Tin đầu ngày (12.12.2025): Bạc đạt đỉnh mới, EURUSD đạt mức cao nhất kể từ tháng 10

-
Chứng khoán Mỹ đã phục hồi phần lớn mức giảm trước đó do sự suy yếu của nhóm công nghệ sau đợt bán tháo mạnh cổ phiếu Oracle. Chỉ số S&P 500 hiện tăng nhẹ, trong khi Nasdaq giảm 0,6% và Russell 2000 tăng 1,1%.
Nhắc lại, thị trường tập trung vào tốc độ tăng trưởng doanh thu thận trọng của Oracle, khoản đầu tư mạnh vào AI và câu hỏi liệu công ty có đang sử dụng đòn bẩy quá mức hay không. Những yếu tố này đã khiến cổ phiếu Oracle giảm 9% trong ngày, và có lúc giảm tới 15%.
Walt Disney Co. (DIS.US) đã công bố một quan hệ hợp tác mang tính bước ngoặt với OpenAI, đầu tư 1 tỷ USD vào start-up AI này và trở thành đối tác cấp phép chính đầu tiên cho nền tảng Sora. Thỏa thuận kéo dài ba năm, bao gồm cung cấp hơn 200 nhân vật hoạt hình từ thư viện Disney, Marvel, Pixar và Star Wars để phục vụ tạo nội dung video.
Eli Lilly (LLY.US) đã công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn III đối với loại thuốc thế hệ mới retatrutide, cho thấy mức giảm cân trung bình 23% (và gần 29% ở nhóm liều cao nhất) trong vòng 68 tuần.
Giá khí tự nhiên (NATGAS) đang chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh (-9%), rời xa các đỉnh của tuần trước tại 5,5 USD/MMBTU và kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng quanh mức 4,2 USD. Đáng chú ý, tâm lý giảm giá vẫn duy trì ngay cả khi báo cáo EIA công bố dữ liệu theo hướng tích cực.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng mạnh so với mức trước đó. Sau giai đoạn "tạm ngưng" dữ liệu trong thời gian chính phủ đóng cửa, số đơn đã giảm tạm thời. Tuy nhiên, con số mới tăng tới 44.000 - mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2020 và là giá trị cao nhất kể từ tháng 9.
Trên thị trường Forex, đồng franc Thụy Sĩ và euro dẫn đầu về sức mạnh. Ngược lại, đồng đô la Úc và đô la Mỹ giảm mạnh. Cặp EURUSD đang chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 10.
Kim loại quý giao dịch rất tích cực hôm nay, với giá BẠC lập đỉnh lịch sử mới, tăng gần 4%. Đồng thời, VÀNG tăng 1,3%.
Tiền điện tử giảm mạnh, Bitcoin hiện củng cố ở mức 90.680.
