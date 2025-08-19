CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền USDCAD tăng vọt sau khi công bố CPI gần như phù hợp với dự kiến📌

19:30, Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 7:
-
CPI đã cắt giảm: thực tế 3,0% YoY; dự báo 3,0% YoY; trước đó 3,0% YoY;
-
CPI: thực tế 1,7% YoY; dự báo 1,7% YoY; trước đó 1,9% YoY;
-
CPI trung bình: thực tế 3,1% YoY; dự báo 3,1% YoY; trước đó 3,0% YoY;
-
CPI chung: thực tế 2,6% YoY; dự báo 2,7% YoY; trước đó 2,6% YoY;
-
CPI cốt lõi: thực tế tăng 2,6% YoY; trước đó 2,7% YoY;
-
CPI cốt lõi: thực tế 0,1% MoM; dự báo 0,4% MoM; trước đó 0,1% MoM;
CPI của Canada đã chậm lại còn 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7 (từ 1,9% vào tháng 6) và tăng 0,3% so với tháng trước ( +0,1% sa ), dẫn đầu là mức giảm 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái của xăng ; không bao gồm xăng, lạm phát giữ ở mức 2,5% . Sự bù trừ đến từ nhà ở (+3,0% so với cùng kỳ năm ngoái, tiền thuê nhà +5,1%, lãi suất thế chấp tăng chậm lại) và hàng tạp hóa (+3,4% so với cùng kỳ năm ngoái) , trong khi khí đốt tự nhiên giảm ít hơn (-7,3% so với -14,1% vào tháng 6) . Xét theo khu vực, hầu hết các tỉnh đều chậm lại, nhưng Newfoundland và Labrador chứng kiến lạm phát nhanh hơn do giá điện tăng cao.
