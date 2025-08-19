Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền USDCAD tăng vọt sau khi công bố CPI gần như phù hợp với dự kiến📌

19:35 19 tháng 8, 2025

19:30,  Canada  -  Dữ liệu lạm phát  tháng 7:

  • CPI đã cắt giảm: thực tế 3,0% YoY; dự báo 3,0% YoY; trước đó 3,0% YoY;

  • CPI: thực tế 1,7% YoY; dự báo 1,7% YoY; trước đó 1,9% YoY;

  • CPI trung bình: thực tế 3,1% YoY; dự báo 3,1% YoY; trước đó 3,0% YoY;

  • CPI chung: thực tế 2,6% YoY; dự báo 2,7% YoY; trước đó 2,6% YoY;

  • CPI cốt lõi: thực tế tăng 2,6% YoY; trước đó 2,7% YoY;

  • CPI cốt lõi: thực tế 0,1% MoM; dự báo 0,4% MoM; trước đó 0,1% MoM;

CPI của Canada đã chậm lại còn 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7 (từ 1,9% vào tháng 6) và tăng 0,3% so với tháng trước ( +0,1% sa ), dẫn đầu là mức giảm 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái của xăng ; không bao gồm xăng, lạm phát giữ ở mức 2,5% . Sự bù trừ đến từ nhà ở (+3,0% so với cùng kỳ năm ngoái, tiền thuê nhà +5,1%, lãi suất thế chấp tăng chậm lại) và hàng tạp hóa (+3,4% so với cùng kỳ năm ngoái) , trong khi khí đốt tự nhiên giảm ít hơn (-7,3% so với -14,1% vào tháng 6) . Xét theo khu vực, hầu hết các tỉnh đều chậm lại, nhưng Newfoundland và Labrador chứng kiến lạm phát nhanh hơn do giá điện tăng cao.

 

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

