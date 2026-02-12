Giá Ca cao giảm 2,5% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2023 📉

Hợp đồng tương lai ca cao ICE (COCOA) đang xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2023, chịu áp lực từ nhu cầu yếu đi và nguồn cung tăng tại các khu vực sản xuất chính. Dữ liệu cho thấy tồn kho của hai nhà xuất khẩu lớn nhất là Ghana và Bờ Biển Ngà đang gia tăng. Theo số liệu từ Bờ Biển Ngà, tính đến ngày 8/2, tổng lượng ca cao cập cảng/khoảng chuyển hàng từ đầu vụ 2025/26 (từ ngày 1/10) đã giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước, còn 1,263 triệu tấn. Tổng thể, điều này làm xấu đi cơ bản của thị trường ca cao, kết hợp với dự báo thời tiết thuận lợi ở Tây Phi, đã kích hoạt làn sóng bán tháo các vị thế mua dài. Giá hiện đang giảm về khoảng 3.750 USD/tấn.

COCOA (khung thời gian D1)



Nguồn: xStation5

Báo cáo COT: Speculators tăng vị thế bán, trong khi Commercials gia tăng phòng ngừa rủi ro

Báo cáo COT mới nhất (ICE Futures U.S., tính đến ngày 3/2/2026) cho thấy hoạt động gia tăng rõ rệt và khoảng cách giữa các nhà tham gia thương mại (Commercials) và các quỹ đầu cơ (Speculators/Managed Money) đang mở rộng. Open Interest (OI) tăng 10.857 hợp đồng lên 160.254, cho thấy dòng vốn mới đổ vào thị trường và cam kết ngày càng lớn với xu hướng hiện tại.

Những điểm chính cần ghi nhớ:

Managed Money đang mở rộng vị thế bán ròng

Vị thế Long: 22.079 hợp đồng

Vị thế Short: 32.409 hợp đồng

Vị thế ròng: rõ ràng nghiêng về bán (khoảng -10.000 hợp đồng)

Trong tuần qua, vị thế Short tăng (+2.386) nhiều hơn so với Long (+1.559)

Commercials (Nhà sản xuất / Thương nhân / Xử lý / Người dùng) đang tăng phòng ngừa rủi ro bằng vị thế bán

Vị thế Long: 37.291 hợp đồng

Vị thế Short: 52.859 hợp đồng

Vị thế ròng: rõ ràng âm (điển hình cho phòng ngừa rủi ro của nhà sản xuất)

Thay đổi hàng tuần cho thấy Short tăng (+4.628) nhiều hơn Long (+2.285)

Open Interest đang tăng

Điều này cho thấy sự thay đổi vị thế không chỉ là luân chuyển các hợp đồng hiện có, mà phản ánh vốn mới tham gia xây dựng vị thế thị trường.

Tỷ lệ vị thế trên Open Interest

Managed Money: 13,8% OI ở phía Long so với 20,2% ở phía Short → Speculators rõ ràng đang định vị phòng thủ / bearish

Commercials: 23,3% OI Long so với 33,0% Short → Mô hình điển hình phòng ngừa rủi ro của nhà sản xuất ở mức giá tương đối cao

Mức độ tập trung vẫn vừa phải

8 nhà giao dịch lớn kiểm soát khoảng 24–25% tổng vị thế, không phải mức tập trung quá cao, nhưng xác nhận sự tham gia đáng kể của các tay chơi lớn. Cocoa đang bước vào giai đoạn phân hóa ngày càng rõ rệt:

Speculators: tăng cược giảm (downside bets)

Commercial participants: tăng phòng ngừa rủi ro ở mức giá hiện tại

Open Interest tăng cùng với vị thế Short gia tăng của Managed Money → tạo áp lực cho một chuyển động có định hướng rõ ràng hơn. Nếu giá vẫn duy trì ở mức cao, việc tích lũy Short tiếp theo có thể tăng nguy cơ Short Squeeze nếu xảy ra cú sốc cung bất ngờ hoặc tác nhân cơ bản tích cực. Tổng quan: dữ liệu COT củng cố thông điệp bearish rõ ràng vào thời điểm này, với vị thế phù hợp với sự xấu đi của cơ bản (triển vọng sản xuất Tây Phi, thời tiết, tồn kho và nhu cầu công nghiệp) – tuy nhiên, báo cáo này được công bố vào đầu tháng 2.

Source: CFTC