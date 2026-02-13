Chỉ số US100 mất 1.9% 📉

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm gần 1,9% trong phiên ngày hôm qua. Dù không có một “chất xúc tác” duy nhất rõ ràng, vẫn có một số yếu tố nổi bật đang chi phối thị trường.

Thứ nhất, Google (GOOGL.US) được kỳ vọng sẽ công bố phiên bản cập nhật Gemini 3 Deep Think (Alphabet cũng là cổ phiếu “Big Tech” duy nhất không giảm trong phiên hôm nay). Nếu bản phát hành này được xem là thành công, nó có thể khuếch đại cái mà thị trường gần đây gọi là “hiệu ứng Anthropic” - một câu chuyện đã thúc đẩy làn sóng bán tháo trong nhóm công nghệ, đặc biệt là phần mềm. Thị trường dường như đang chuyển từ câu hỏi “AI có thể giúp doanh nghiệp làm gì?” sang “AI có thể phá vỡ mô hình kinh doanh của doanh nghiệp nào?”, và hành động giá cho thấy tâm lý “bán trước, hỏi sau” đang chiếm ưu thế - nhất là ở nhóm IT và các mô hình SaaS.

Thứ hai, Cisco đưa ra triển vọng cho năm tài chính hiện tại thấp hơn kỳ vọng, làm lu mờ một quý kinh doanh tương đối tích cực và phần nào phá vỡ niềm tin rằng các cổ phiếu phần cứng sẽ tự động hưởng lợi từ AI bất chấp định giá. Diễn biến này cũng gây áp lực lên các doanh nghiệp cùng ngành, trong đó Arista Networks (ANET.US) giảm trước thềm công bố báo cáo quý sau khi thị trường Mỹ đóng cửa hôm nay.

Thứ ba, dữ liệu thị trường lao động Mỹ mới nhất đã giúp giảm bớt lo ngại suy thoái và tăng trưởng chậm lại, nhưng đồng thời cũng khiến Fed ít “cấp bách” hơn trong việc cắt giảm lãi suất. Điều này có thể đẩy thời điểm nới lỏng đáng kể đầu tiên sang ít nhất tháng 5. Đây không phải là tín hiệu tích cực cho Wall Street, đặc biệt khi trước đó thị trường từng đặt cược vào một chu kỳ cắt giảm mạnh trong năm nay.

Cuối cùng, dữ liệu Goldman Sachs công bố cuối tuần qua cho thấy các quỹ CTA (chiến lược hệ thống, bám theo xu hướng) nhiều khả năng sẽ bán ròng cổ phiếu Mỹ trong tuần này trong hầu hết mọi kịch bản (bất kể S&P 500 tăng hay giảm). Nếu xu hướng giảm tiếp diễn, lực bán này có thể tăng tốc, tạo ra áp lực mang tính cơ học từ dòng tiền.

US100 (D1)

US100 gần đây đã tìm được hỗ trợ quanh đường EMA 200 ngày. Nếu giá quay lại giảm về vùng 24.350, điều đó có thể báo hiệu một nhịp điều chỉnh sâu hơn và áp lực bán gia tăng. Vùng 24.850 vẫn là khu vực hỗ trợ quan trọng, được xác định bởi hai lần phản ứng giá trước đó - một lần vào đầu tháng 12/2025 và lần gần nhất vào đầu tháng 2/2026.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5