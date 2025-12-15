CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số Empire Index tại New York thấp hơn nhiều so với dự kiến! 📉

20:30 – Chỉ số NY Empire State (tháng 12):
-
Thực tế: -3,9
-
Dự báo: 9,9
-
Trước đó: 18,7
Chỉ số NY Empire State đã giảm mạnh và bất ngờ. Xét rằng khảo sát này phản ánh tâm lý của khoảng 200 nhà quản lý và CEO hàng đầu tại bang New York, kết quả cho thấy niềm tin kinh doanh – ngay cả ở các doanh nghiệp lớn và tại một trong những bang giàu có nhất nước Mỹ – đang yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng, ngay trong cao điểm mùa mua sắm cuối năm. Hiện vẫn chưa rõ đây chỉ là một số liệu mang tính nhất thời hay là dấu hiệu khởi đầu của một xu hướng suy yếu rộng hơn. Vì vậy, nhà đầu tư cần theo dõi sát các chỉ báo kinh tế vĩ mô khác của Mỹ sẽ được công bố trong những tuần và tháng tới để đánh giá chính xác hơn triển vọng kinh tế.
