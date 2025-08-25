CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số Ifo cao hơn dự kiến. EURUSD xuống dưới 1,17

-
Chỉ số Khí hậu Kinh doanh Ifo tháng 8: 89 (dự báo: 86,8; trước đó: 88,6)
-
Điều kiện hiện tại: 86,4 (dự báo: 86,7; trước đó: 86,5)
-
Kỳ vọng: 91,6 (dự báo: 90,3; trước đó: 90,8)
Dữ liệu Ifo được công bố hôm nay, đặc biệt là chỉ số kỳ vọng, đã tốt hơn dự báo, góp phần cải thiện tâm lý kinh doanh tại Đức. Mặc dù chỉ số điều kiện hiện tại giảm nhẹ, nhưng việc chỉ số kỳ vọng tăng từ mức điều chỉnh 90,8 lên 91,6 cho thấy rằng, bất chấp những thách thức đang tồn tại, các doanh nghiệp Đức vẫn lạc quan hơn về triển vọng tương lai — điều này cũng được phản ánh trong dữ liệu PMI.
Kết quả này cho thấy khu vực sản xuất của Đức có thể đang thể hiện sự kiên cường hơn trong quý III. Sự ổn định trong tâm lý kinh doanh tổng thể, ngay cả sau sự thất vọng ban đầu liên quan đến thỏa thuận thương mại Mỹ–EU, cho thấy các doanh nghiệp đang thích ứng với bối cảnh hiện tại và tiếp tục kỳ vọng vào một sự phục hồi kinh tế.
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Cặp tiền EUR/USD đã giảm từ đầu phiên giao dịch thứ Hai, nhưng nhích nhẹ trở lại sau khi số liệu được công bố.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.