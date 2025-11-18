Cuộc chiến AI: Huawei vs Nvidia

Huawei đã công bố phần mềm AI mang tính đột phá, có thể tăng gấp đôi hiệu suất của dòng chip Ascend. Đây là bước tiến quan trọng trong bối cảnh các hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị, bởi nó cho phép nhà sản xuất Trung Quốc tối ưu hóa tối đa nguồn phần cứng hiện có. Chiến lược “ưu tiên phần mềm” giúp Huawei mở rộng khả năng của chip thông qua kỹ thuật clustering và tối ưu hóa phần mềm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong mảng AI, bao gồm điện toán đám mây và suy luận.

Cho đến nay, Nvidia gần như là nhà lãnh đạo không có đối thủ trên thị trường chip AI tại Trung Quốc, nhờ vào sức mạnh tính toán vượt trội và hệ sinh thái nhà phát triển đã được xây dựng vững chắc. Tuy nhiên, hiệu quả và khả năng mở rộng của dòng chip Ascend đang được cải thiện nhanh chóng, kết hợp với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía nhà nước, đã bắt đầu thay đổi cục diện cạnh tranh. Huawei đang dần được các công ty cloud lớn tại Trung Quốc chấp nhận rộng rãi hơn và liên tục tăng sản lượng chip, điều này trong dài hạn có thể thu hẹp vị thế thống trị trước đây của Nvidia trong khu vực.

Cần lưu ý rằng dù Nvidia vẫn dẫn đầu toàn cầu, thị trường Trung Quốc đang ngày càng trở nên khó giữ vững nếu không có đối tác bản địa hoặc chiến lược thích ứng phù hợp. Hiệu suất và khả năng mở rộng của chip Ascend, cùng với nhu cầu ngày càng tăng từ nhóm khách hàng nội địa, trên thực tế có thể lấy đi một phần thị phần của Nvidia tại Trung Quốc, đặc biệt trong các phân khúc inference và AI đám mây. Điều này buộc Nvidia phải theo dõi sát sao các diễn biến trong nước, điều chỉnh chiến lược giá và công nghệ, đồng thời đối mặt với rủi ro mất dần lợi thế cạnh tranh tại một thị trường châu Á quan trọng.

Hiện tại, cơn bùng nổ công nghệ AI dường như đang ở ngã rẽ. Thị trường trở nên thận trọng hơn với định giá các công ty công nghệ, trong khi tốc độ đổi mới nhanh và cạnh tranh ngày càng gia tăng tại Trung Quốc khiến mức độ biến động tăng cao. Trong bối cảnh này, Huawei có thể đặt ra những chuẩn mực mới và thúc đẩy việc ứng dụng AI trong nước, qua đó vừa làm căng thẳng cạnh tranh, vừa cho thấy Nvidia không còn có thể xem thị trường Trung Quốc là khu vực tăng trưởng “an toàn”.

Trên thực tế, câu hỏi liệu Nvidia có đang đánh mất thị trường Trung Quốc hay không đã không còn mang tính lý thuyết. Sự trỗi dậy của Huawei và các đối thủ nội địa khác cho thấy rằng ngay cả những nhà lãnh đạo toàn cầu cũng phải thích ứng với sự dịch chuyển quyền lực theo khu vực, khi thị trường AI Trung Quốc trở thành một đấu trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.