📌US500 mất 1%

Trong những tuần gần đây, thị trường chứng khoán đã chứng kiến sự đảo chiều nhanh chóng về tâm lý và xu hướng ngắn hạn. Trong ba tuần vừa qua, chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 5%, còn Nasdaq 100 mất hơn 7%.

Mặc dù không có một nguyên nhân trực tiếp và duy nhất nào để giải thích cho đợt điều chỉnh này và mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ nhìn chung khá vững vàng, dường như những lý do chính vẫn là: sự bất định về tình trạng của nền kinh tế trong bối cảnh thiếu các dữ liệu mới nhất (do chính phủ Mỹ đóng cửa), định giá cổ phiếu đang ở mức cao, và rủi ro tập trung vốn quá mức vào một nhóm nhỏ các cổ phiếu được lựa chọn.

Nhà đầu tư bắt đầu tính đến những kịch bản kém lạc quan hơn và tỏ ra thiếu chắc chắn về việc thị trường AI có tiếp tục tăng nóng hay không - thể hiện qua đà giảm của cổ phiếu CoreWeave (CRWV.US) và SoftBank của Nhật Bản, vốn được coi là những “người chơi hung hăng nhất” trong ngành hạ tầng AI.

Ngoài ra, lo ngại về tác động kinh tế của việc chính phủ Mỹ đóng cửa, tâm lý người tiêu dùng yếu đi, cũng như thị trường lao động suy yếu đang gia tăng. Một dấu hiệu rõ ràng là kết quả kinh doanh gần đây của Home Depot (HD.US), công ty đã đưa ra cảnh báo về sự suy giảm kinh tế sắp tới.

Trong bối cảnh đó, FOMC những tuần gần đây đã bắt đầu báo hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 không còn chắc chắn như thị trường kỳ vọng trước đó. Xác suất Fed cắt giảm lãi suất đã giảm từ khoảng 40% tuần trước xuống còn 20% trong tuần này. Định giá cổ phiếu phản ứng rất “nhạy cảm” với kịch bản này.

Sau khi chỉ số S&P 500 giảm xuống dưới 6.728 điểm, các quỹ CTA đã tham gia vào xu hướng bán. Do tính chất chiến lược của mình, các quỹ này không gây áp lực bán khi chỉ số còn nằm trên đường EMA 50 ngày. Tuy nhiên, hiện tại các “chiến lược hệ thống” này đang làm giảm khả năng đảo chiều nhanh của thị trường, vì CTAs buộc phải bán theo đà giảm. Trong ngắn hạn, kết quả kinh doanh của Nvidia và lập trường của FOMC - sẽ được công bố vào thứ Tư - vẫn là các chỉ báo quan trọng cho hướng đi tiếp theo của thị trường.

Nguồn: Goldman Sachs FICC

Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) giảm hơn 1% hôm nay, xuống dưới đường EMA50.



Nguồn: xStation5