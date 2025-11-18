Thị trường nổi bật: USDJPY (18.11.2025)

Cặp tỷ giá USD/JPY hiện đang giao dịch quanh mức 155.40. Các biến động trong ngày hôm nay vẫn chịu ảnh hưởng rõ rệt từ các yếu tố cơ bản, với cán cân quyền lực giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ vẫn nghiêng về đồng Đô la. Bất chấp sự suy giảm trong tâm lý toàn cầu, thị trường không chuyển sang Yên, làm nổi bật sự yếu kém cấu trúc của nó do chính sách của BOJ và chênh lệch lãi suất lớn. Sự chú ý cũng đang tập trung vào những căng thẳng nội bộ ở Nhật Bản, kỳ vọng về Fed, và một loạt dữ liệu kinh tế sắp tới của Mỹ có thể xác định các động thái tiếp theo cho cặp tỷ giá này.

Điều gì đang thúc đẩy USD/JPY hôm nay?

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục chính sách tiền tệ cực kỳ dễ dãi của mình, giữ nguyên lãi suất bất chấp căng thẳng gia tăng trong Hội đồng Chính sách, nơi một số thành viên ủng hộ việc tăng lãi suất. Thị trường không kỳ vọng việc thắt chặt sẽ sớm diễn ra, khi Thống đốc BOJ Ueda báo hiệu rằng các quyết định chỉ có thể đến vào năm sau hoặc thậm chí là năm 2026. Kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 12 rất thấp, điều này giữ cho đồng Yên tiếp tục được sử dụng rộng rãi trong các chiến lược huy động vốn. Cách tiếp cận này duy trì áp lực dai dẳng lên đồng tiền Nhật Bản. Tóm tắt: BOJ vẫn rất bồ câu (dovish), và thị trường không kỳ vọng tăng lãi suất trong ngắn hạn. Lợi thế lãi suất của Mỹ vẫn mạnh mẽ, củng cố sự yếu kém của đồng Yên.

Quan hệ giữa BOJ và Chính phủ Nhật Bản

Chính phủ liên tục nhấn mạnh sự cần thiết phải ổn định đồng Yên, nhưng các biện pháp can thiệp của họ chủ yếu vẫn là lời nói mà không có hành động cụ thể. BOJ không sẵn lòng điều chỉnh chính sách của mình chỉ để kiềm chế sự yếu kém của tiền tệ, mà tập trung vào lạm phát và hỗ trợ kinh tế. Những ưu tiên khác biệt này tạo ra căng thẳng rõ ràng giữa các tổ chức, làm gia tăng sự không chắc chắn của thị trường. Trong môi trường này, các hành động của Nhật Bản bị coi là không nhất quán, làm suy yếu niềm tin vào đồng Yên. Tóm tắt: Chính phủ nói về việc củng cố đồng Yên nhưng không hành động dứt khoát. BOJ giữ vững chiến lược của mình, tạo ra căng thẳng. Thị trường diễn giải điều này như một dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của tiền tệ.

Kỳ vọng về chính sách của Fed

Thị trường không chắc chắn về kết quả cuộc họp tháng 12 của Fed. Khả năng cắt giảm lãi suất là hạn chế, và Fed nhấn mạnh rằng các quyết định phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới, điều này giúp ổn định đồng Đô la nhưng không mang lại động lực định hướng rõ ràng. So với lập trường bồ câu của BOJ, sự trung lập này của Fed lại có lợi cho đồng tiền Mỹ. Tóm tắt: Fed vẫn trung lập, điều này là đủ để đồng Đô la duy trì lợi thế của mình. Thị trường thấy sự tương phản rõ ràng với BOJ bồ câu, hỗ trợ mức USD/JPY cao hơn.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ và Nhật Bản

Trong những ngày tới, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào các báo cáo như ADP, biên bản cuộc họp FOMC, NFP, và dữ liệu lạm phát từ cả Mỹ và Nhật Bản. Dữ liệu của Mỹ có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến kỳ vọng về các quyết định trong tương lai của Fed, tác động trực tiếp đến USD/JPY. Các số liệu mạnh hơn sẽ thúc đẩy đồng Đô la, trong khi các số liệu yếu hơn có thể làm tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất và tạm thời làm suy yếu USD. Dữ liệu Nhật Bản có tác động nhỏ hơn, vì BOJ phản ứng chậm. Tóm tắt: Dữ liệu Mỹ là động lực chính của USD/JPY. Dữ liệu Nhật Bản có ít ảnh hưởng đến hướng đi của cặp tỷ giá. Thị trường gần như hoàn toàn tập trung vào phía Mỹ.

Chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản

Khoảng cách lớn giữa lãi suất cao của Mỹ và lãi suất rất thấp của Nhật Bản vẫn là yếu tố then chốt gây ra sự yếu kém cấu trúc của đồng Yên. Lợi thế này của Mỹ khiến việc huy động vốn bằng Yên trở nên hấp dẫn đối với thị trường, hỗ trợ dòng vốn chảy vào các tài sản định danh bằng Đô la. Ngay cả môi trường né tránh rủi ro toàn cầu (risk-off) cũng không đẩy thị trường quay trở lại Yên, vì lợi nhuận trên tài sản Mỹ vẫn cao hơn nhiều. Hiện tượng này liên tục làm suy yếu đồng tiền Nhật Bản. Tóm tắt: Chênh lệch lãi suất lớn đang gây bất lợi cho đồng Yên. Thị trường tiếp tục sử dụng nó để huy động vốn, duy trì lợi thế cấu trúc của đồng Đô la.

Tình hình toàn cầu và môi trường né tránh rủi ro hiện tại

Sự suy giảm hiện tại trong tâm lý thị trường không dẫn đến sự tăng cường điển hình của đồng Yên, đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý so với các chu kỳ trước. Điều này là kết quả của sự kết hợp giữa chính sách BOJ cực kỳ dễ dãi và lợi thế lãi suất Mỹ rộng lớn. Trong môi trường này, thị trường coi đồng Đô la, Trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng Franc Thụy Sĩ là tài sản an toàn hơn đồng Yên. Vai trò trú ẩn truyền thống của đồng Yên rõ ràng bị suy yếu bởi các yếu tố cấu trúc này. Tóm tắt: Môi trường né tránh rủi ro hiện tại không củng cố đồng Yên, vì thị trường chọn các tài sản trú ẩn an toàn khác. Chính sách của BOJ làm suy yếu chức năng bảo vệ của nó