16:05 · 24 tháng 11, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số IFO của Đức thấp hơn dự kiến ​​một chút 📌

16:00, Đức – Chỉ số Ifo tháng 11:

  • Chỉ số Môi trường Kinh doanh: thực tế 88.1; dự báo 88.6; trước đó 88.4

  • Kỳ vọng Kinh doanh: thực tế 90.6; trước đó 91.6

  • Đánh giá Hiện tại: thực tế 85.6; trước đó 85.3

 
26 tháng 11, 2025, 20:35

CẬP NHẬT MỚI: EURUSD giảm do số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến ​​📉
26 tháng 11, 2025, 20:25

Cặp tiền GBPUSD tăng vọt sau khi OBR công bố triển vọng tài chính của Anh 📈
26 tháng 11, 2025, 20:00

26 tháng 11, 2025, 14:34

Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần🔎

