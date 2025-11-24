CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số IFO của Đức thấp hơn dự kiến ​​một chút 📌

16:00, Đức – Chỉ số Ifo tháng 11:
-
Chỉ số Môi trường Kinh doanh: thực tế 88.1; dự báo 88.6; trước đó 88.4
-
Kỳ vọng Kinh doanh: thực tế 90.6; trước đó 91.6
-
Đánh giá Hiện tại: thực tế 85.6; trước đó 85.3
CẬP NHẬT MỚI: EURUSD giảm do số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến 📉
Cặp tiền GBPUSD tăng vọt sau khi OBR công bố triển vọng tài chính của Anh 📈
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.